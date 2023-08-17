حيداوي يشرف بقسنطينة على انطلاق اجتماعات اللجان المتخصصة للمجلس الأعلى للشباب

قسنطينة - أشرف رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي مساء يوم الأربعاء بقسنطينة على انطلاق اجتماعات اللجان المتخصصة لذات المجلس في دورته العادية.

وفي تصريح للصحافة على هامش انطلاق أشغال هذه الاجتماعات، أوضح السيد حيداوي بأن "اللجان الثماني للمجلس الأعلى للشباب تواصل اجتماعاتها إلى غاية 24 أغسطس الجاري بقسنطينة لمناقشة و دراسة سلسلة من المواضيع ذات الصلة بالشباب و الخروج باقتراحات من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاع الشباب".

وأكد نفس المتحدث بأن اجتماعات اللجان المتخصصة تشكل "إحدى الحلقات التنظيمية للمجلس الأعلى للشباب"، موضحا بأن هذه اللجان تعتبر بمثابة "أداة تقنية تسمح للمجلس الأعلى للشباب بمناقشة كل الأفكار و المقترحات التي ستقدم للهيئات العليا للبلاد و ذلك خدمة لمصالح الشباب".

وبعد أن ذكر بأن البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للشباب قد تمت المصادقة عليه منذ حوالي شهر، أوضح السيد حيداوي بأن "اللجان المتخصصة تجتمع بداية من اليوم بقسنطينة للتطرق إلى الأولويات و المشاريع التي يتضمنها البرنامج السنوي".

و أضاف بأن هذه الاجتماعات ترمي إلى "دراسة مختلف الانشغالات المودعة لدى المجلس الأعلى للشباب أو تم جمعها و ملاحظتها عبر مختلف ولايات الوطن و في عديد المجالات على غرار التشغيل و المواطنة و التنمية المستدامة و التعليم العالي على وجه الخصوص".

وأفاد نفس المسؤول في هذا السياق بأن المشاريع و المقترحات و الأفكار التي ستنبثق عن هذه اجتماعات اللجان المتخصصة "سيعلن عنها بصفة رسمية"، مذكرا بأن

المجلس الأعلى للشباب يعمل وفق السياسات العمومية ومختلف المشاريع و القوانين و النصوص ذات الصلة بالشباب من خلال دراستها و تقييم مدى مطابقتها لتطلعات الشباب.

كما أكد السيد حيداوي بأن جميع النصوص ذات الصلة بالشباب و على رأسها المخطط الوطني للشباب سيتم مناقشتها و ستكون محل مقترحات بهدف تحسين أوضاع الشباب، مضيفا بأن الانشغالات التي تسجلها لجان المجلس الأعلى للشباب و اللجان البلدية أو تلك التي تم إرسالها سيشملها جدول أعمال هذه الاجتماعات (حسب الأولويات) و سيتم دراستها و إيداعها لدى الهيئات العليا خدمة لمصالح الشباب.

وتشكل الدورة العادية لاجتماعات اللجان المتخصصة للمجلس الأعلى للشباب التي انطلقت أشغالها مساء اليوم بالقطب الرياضي عبد الحميد دعماش بقسنطينة "فرصة لترقية التكوين المتخصص لأعضاء اللجان و متابعة مدى تجسيد البرامج السنوية من خلال الاتصال في إطار النشاطات الوطنية التي سيتم عقدها"، حسب المنظمين.

وقد خصص الاجتماع الأول للجنة المواطنة و التطوع و الحياة الجمعوية و مشاركة الشباب في الحياة العمومية و كذا للجنة التشغيل و المقاولاتية و الابتكار و اقتصاد المعرفة.