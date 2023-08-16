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تيزي وزو/سباحة: تنظيم الطبعة الأولى للعبور الكبير لجزيرة تيقزيرت السبت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 19:25     الفئـة : مجتمـــع
تيزي وزو/سباحة: تنظيم الطبعة الأولى للعبور الكبير لجزيرة تيقزيرت السبت

تيزي وزو - تحتضن مدينة تيقزيرت الساحلية (حوالي 40 كلم شمال تيزي وزو)، يوم السبت المقبل، الطبعة الأولى ل "العبور الكبير لجزيرة تيقزيرت" الرامية إلى تشجيع السباحة في المياه المفتوحة، وفق ما علم يوم الأربعاء من المنظمين.

و أوضح رئيس نادي ساحل تيقزيرت, منظم التظاهرة, السيد كريم حوشين ل /واج, أن المشاركة في هذه التظاهرة الأولى من نوعها على مستوى الولاية, مفتوح لكل الراغبين في ذلك من السباحين المحترفين والهواة من مختلف الفئات العمرية, إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

و سجل هذا الحدث الرياضي المرتقب تنظيمه على شاطئ الميناء والذي سيتم فيه مكافئة الخمس المشاركين الفائزين الأوائل, تسجيل 40 مشاركا من تيزي وزو و من ولايات أخرى, سيما الجزائر وبومرداس.

و لفت السيد حوشين إلى عدم تسجيل أي مترشح من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غاية اليوم الأربعاء, الذي هو آخر أجل  للتسجيل, مشيرا إلى منح "مهلة استثنائية لتقدم مترشحين من هذه الفئة إلى غاية السبت المقبل من اجل المشاركة في اختبار التأهيل, الذي يعتبر شرطا لكل المشاركين".

و تشمل هذه المسابقة مرحلتين, بحيث تنطلق الأولى من شاطئ الميناء إلى غاية جزيرة تيقزيرت, قبل العودة إلى نقطة الانطلاق, على مسافة 6ر1 كلم. و هي الدورة المخصصة للسباحين الذين يبلغون 18 سنة او أكثر (من مواليد 2005 أو ما دون ذلك).

كما سيسبح المشاركون المولودون بين 2006 و 2010 نفس المسافة بالاستعانة بزعانف, حسب توضيحات السيد حوشين.

أما الدورة الثانية من المسابقة و طولها كيلومتر واحد, فهي مخصصة للمشاركين الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة وكذا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

و يهدف هذا الحدث الرياضي المسجل في إطار الاحتفالات بذكرى مؤتمر الصومام (20 أغسطس 1956), إلى تشجيع الممارسة الرياضية, لاسيما السباحة في المياه المفتوحة, وكذا تنشيط الموسم الصيفي, وفق نفس المتحدث.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 أوت 2023 19:30
كلـمات مفتـاحيــة :
تيزي وزو/سباحة: تنظيم الطبعة الأولى للعبور الكبير لجزيرة تيقزيرت السبت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 19:25     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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