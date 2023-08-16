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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا وحجز 3 قوارب ببومرداس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 16:35     الفئـة : مجتمـــع
إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا وحجز 3 قوارب ببومرداس

الجزائر - تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية ومرداس من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا وحجز ثلاثة  قوارب في عرض البحر, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تمت إثر ورود معلومات لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني مفادها "عزم مجموعة من الشباب تنظيم رحلة سرية عن طريق البحر انطلاقا من أحد شواطئ ولاية بومرداس ليتم مباشرة تفعيل المخطط المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة, حيث تم حجز القارب الأول بعرض البحر مقابل شاطئ بلدية زموري وقاربين آخرين بشاطئ قورصو كان على متنهم 24 شخصا من بينهم 7 أشخاص من جنسية مغربية وشخص واحد من جنسية مالية".

وقد أسفرت العملية --حسب البيان-- عن "حجز ثلاثة قوارب صيد وثلاثة محركات ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وثمانية هواتف نقالة, ليتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة".

آخر تعديل على الأربعاء, 16 أوت 2023 17:37
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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا وحجز 3 قوارب ببومرداس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 16:35     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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