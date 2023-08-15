سطيف: وضع حد لنشاط 9 أشخاص يحترفون تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية

سطيف - تمكنت الفرقة الإقتصادية و المالية لأمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تضم تسعة (9) أشخاص من بينهم امرأتين يحترفون تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية، حسب ما جاء يوم الثلاثاء في بيان صادر عن أمن الولاية.

و ذكر البيان أن المعنيين قد تورطوا في عملية تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية معتبرة مع حجز 13 جواز سفر مثبتة عليها تأشيرات مزورة، بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي تستخدم في التزوير.

و تعود حيثيات القضية إلى مباشرة تحريات عقب توقيف أحد الأشخاص وهو بصدد مغادرة التراب الوطني عبر مطار 8 ماي 1945 بسطيف، حيث تفطن عناصر شرطة الحدود إلى أنه يحمل جواز سفر مثبتة عليه تأشيرة مزورة، ليتم فتح تحقيق معمق بخصوص القضية الذي بين ضلوع وكالة للسياحة و الأسفار في عمليات تزوير تأشيرات أجنبية لدولة أوروبية مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة، يضيف البيان.

و بمواصلة التحقيق بالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم مما أسفر عن استرجاع 13 جواز سفر به تأشيرات مزورة, إلى جانب معدات تستخدم في عملية التزوير، وفقا لذات الوثيقة.

و بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية، عن قضية "التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية".