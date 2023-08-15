قسنطينة: خبيز الأفران المحلي...مهنة لا تعرف حرارة الصيف

قسنطينة - في الوقت الذي ينصب فيه تفكير غالبية الناس على التخييم و الذهاب إلى الشواطئ أو التنزه و قضاء العطلة في الجبال، تجذب الانتباه نسوة اخترن العمل في المخابز تحديدا في إنتاج الكسرة بأنواعها لصالح المخابز المنتشرة خصوصا في شوارع المدينة الجديدة علي منجلي بمدينة قسنطينة.

وتهم النسوة العاملات لصالح المخابز في إنتاج أنواع الخبيز المحلي على غرار المطلوع أو الخميرة كما تسمى في عاصمة الشرق أو الرخساس أو خبز السميد الرقيق أو خبز الشعير كما يصطلح عليه وطنيا بالحرشاية أو الرغدة غير آبهات بدرجة الحرارة الخانقة التي يتسبب فيها أفران الخبيز المصطفة في رف المخابز.

وتقول خيرة، وهي عاملة في فرن الخبيز منتجة للكسرة والخميرة منذ عدة سنوات، انها اعتادت على الحرارة المرتفعة جدا مقارنة مع تلك المسجلة في الظل خارج الفرن، وأصبح غير مهم بالنسبة لها الشكوى من هذا الوضع بل وحتى التفكير فيه.

أما بالنسبة لنوارة وهي قاطنة بإحدى ضواحي قسنطينة، و شرعت في العمل في المخبزة كصانعة لأنواع الكسرة منذ عدة سنوات، فقد اكدت في هذا الصدد، أن فترة الحرارة تمتد غالبا بين شهري يوليو وأغسطس وبالتالي فان تحملها للحرارة في مكان عملها يعد ضروريا حتى تنقضي هذه الفترة وسرعان ما تنخفض الحرارة في أشهر السنة الأخرى.

و رغم تصببها عرقا واضحا على تقاسيم وجهها وجبينها إلا أن فاطمة تحاول إخفاء تأثير الحرارة عليها بالقول لقد تعودنا على هذا العمل في جميع فصول السنة وليس لفصل الصيف فرق سوى أن حرارته مرتفعة نوعا ما وعلينا كما قالت بمقاومتها حتى تنقضي أشهر فصل الصيف.

أما بالنسبة لعائشة، فالمهم هو الحصول نهاية الشهر على أجرة مقبولة تمكنها من مواجهة المصاريف العائلية وتضمن لها كرامة العيش، دون ذلك فان الأمر بالنسبة لها لا يعدو سوى أن يكون فترة من الحرارة ستنقضي لا محالة ولن يتذكر الناس ما قضوه في الشاطئ أو في فرن الخبيز.

ومن جهتها، ترفض أميره الخوض في هذا الموضوع ربما لعدم أهميته بالنسبة لها، غير أنها أكتفت بالتأكيد على أن عملها ليس بالمتعب كون العجن يتم بواسطة عجانة آلية وتقتصر مهمتها على قرض الخبز أو جعله في شكل دائري والسهر على أن ينضج الخبز دون أن يحترق وهو ما يطرح سؤالا أخر لم تتم الإجابة عليه سوى بالابتسامة وهو في حال احتراق المطلوع او الكسرة فمن يدفع الثمن.

ولا يفشي سرا أحمد وهو صاحب مخبزة بإحدى الشوارع الكبرى للمدينة الجديدة على منجلي بالقول إن الحصول على اليد العاملة المؤهلة في صناعة الخبيز التقليدي يصبح يوما بعد يوم صعبا، نظرا لعديد الأسباب أهمها صعوبة عجن الخبز التقليدي و"قرصه أي جعله في شكل دائري" خاصة ذلك المنتج من دقيق الشعير و الرقاق من ناحية وصعوبة هذه المهنة خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة من ناحية أخرى.

الاستثمار في صناعة الخبز المحلي تصبح أكثر انتشارا

ما يلاحظه المتتبع لحركية إنتاج الخبز بصفة عامة والتقليدي منه بضفة خاصة ذلك الانتشار الواسع للعاملات في المخابز كمنتجات لأنواع الكسرة على مستوى محلات الخبازه وهو ما لا يتطلب سوى يد عاملة مؤهلة رغم صعوبة الحصول عليها وعديد الأفران المصطفة على رفوف المخابز.

وتباع القطعة الواحدة من خبز السميد المخمر أو ما يسمى بالمطلوع أو الخميرة ب 80 دج فيما يباع خبز الرقاق أو الرخساس أو الرخسيس ب 80 دج أيضا غير أن الحرشاية التي ينصح باستهلاكها المصابون بداء السكري أو أمراض الكبد فيصل سعر الواحدة منها 100 دج .

وحول استخدام السميد المدعم في إنتاج الخبيز التقليدي يؤكد غالبية من حاورتهم (وأج) في هذا الصدد أنهم يقتنونه على حسابهم الخاص بأسعاره المعمول بها بالنسبة لكافة المستهلكين غير أن المشكلة تكمن في دقيق الشعير الذي يباع بأسعار مرتفعة يضاف إلى ذلك صعوبة غربلته والحصول على دقيقه الأحرش الذي تصنع منه الحرشاية الأكثر طلبا من قبل الزبائن.