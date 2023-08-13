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دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة محور لقاء بالجزائر العاصمة  

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 13:25     الفئـة : مجتمـــع
دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة محور لقاء بالجزائر العاصمة  

الجزائر - تم يوم الاحد بالجزائر العاصمة إبراز قدرات الشباب في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهذا خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت شعار "الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مزدهر وعالم مستدام".

وبالمناسبة، أوضحت ممثلة الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، سمية صالحي، أن الشباب يعتبر "قوة المستقبل" وأن الهدف من إحياء هذا اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1999 هو "إبراز قيمة الشباب وقدرته على المساهمة في التنمية المستدامة".

من جانبها، دعت المكلفة ببرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، بديعة حدوش، إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية  والاستثمار في هذه الشريحة مستقبلا.

وفي ذات السياق، أبرز رئيس جمعية الوطنية "تضامن ايدز"، أحسن بوفنيسة، أهمية الشعار الذي اختارته الجزائر لإحياء اليوم العالمي للشباب، داعيا الى العمل على جعل صحة الشباب في "صلب الاهتمامات".

آخر تعديل على الأحد, 13 أوت 2023 19:22
كلـمات مفتـاحيــة :
دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة محور لقاء بالجزائر العاصمة  
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 13:25     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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