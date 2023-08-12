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معسكر: مخيمات صيفية لفائدة 600 طفل

  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 15:29     الفئـة : مجتمـــع
معسكر: مخيمات صيفية لفائدة 600 طفل

معسكر ـ يستفيد 600 طفل من ولاية معسكر من مخيمات صيفية بشواطئ تلمسان في إطار البرنامج المسطر من قبل وزارة الشباب والرياضة الخاص بموسم الإصطياف، حسبما علم يوم السبت لدى مديرية القطاع.

و تضم الرحلة الأولى المبرمجة في هذا الإطار والتي انطلقت يوم السبت من أمام مقر المركب الرياضي الجواري لمعسكر, 200 طفل يقطنون بمناطق نائية ريفية تابعة لبلديات غروس والبنيان وعوف و سجرارة وسيدي قادة والزلامطة للاقامة بمخيم صيفي بشاطئ بلدية الغزوات.

و ستنظم ضمن هذه العملية ثلاث دورات للمخيمات الصيفية (في الفترة من 12 أغسطس الى غاية 2 سبتمبر المقبل) لفائدة أطفال تراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و14 سنة حيث تدوم كل دورة مدة أسبوع, وفق نفس المصدر.

و قد برمجت المديرية المذكورة بالتنسيق مع الرابطة الولائية لنشاطات الهواء الطلق والترفيه والتبادل الشباني ضمن هذه المبادرة عدة أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية وسهرات فنية لفائدة الأطفال فضلا عن زيارة المعالم السياحية لولاية تلمسان.

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و سيشرف على تأطير ومرافقة هؤلاء الأطفال أزيد من 50 منشطا للمخيمات الصيفية ومراكز العطل والترفيه وكذا مربين للشباب.

و أشار نفس المصدر إلى أنه قد تم تحديد قائمة المستفيدين من هذه العملية بالتنسيق مع المؤسسات الشبانية ومصالح البلديات ال47 للولاية.

آخر تعديل على السبت, 12 أوت 2023 15:56
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معسكر: مخيمات صيفية لفائدة 600 طفل
  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 15:29     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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