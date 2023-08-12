تيبازة: قافلة مساعدات إنسانية ثانية لصالح المناطق المتضررة من الحرائق بولاية بجاية

تيبازة - إنطلقت يوم السبت من ولاية تيبازة قافلة المساعدات الإنسانية الثانية من نوعها التي تنظمها مصالح الولاية لفائدة المناطق المتضررة من حرائق الغابات التي شهدتها نهاية شهر يوليو الفارط ولاية بجاية.

و تتكون القافلة التي تأتي للتعبير عن تضامن و تآزر ولاية تيبازة مع سكان المناطق المتضررة من حرائق الغابات بولاية بجاية, من 6 شاحنات محملة ب330 قنطارا من المساعدات الإنسانية, حسب ما كشف عنه والي تيبازة, أبو بكر الصديق بوستة, لدى إشرافه على الانطلاقة.

و شملت المساعدات الموجهة لمركز تجميع و تخزين المساعدات ببجاية, مواد غذائية أساسية و أغطية و أفرشة وطرود من الأدوية و الألبسة و كميات من الماء الشروب, و هي بمبادرة من مصالح ولاية تيبازة بالتنسيق مع الخيريين و المانحين من المؤسسات الاقتصادية.

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و تندرج القافلة التضامنية لولاية تيبازة ضمن الهبة الوطنية لنجدة سكان المناطق المتضررة منذ الوهلة الأولى لتسجيل حرائق غابات مأسوية ببعض ولايات الوطن.