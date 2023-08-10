Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيدة كريكو تدعو المرأة الريفية إلى المساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات

  أدرج يـوم : الخميس, 10 أوت 2023 15:12     الفئـة : مجتمـــع
السيدة كريكو تدعو المرأة الريفية إلى المساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات

الجزائر - دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس بولاية عين الدفلى، المرأة الريفية الى المساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال زيارة تفقدية قادتها إلى هذه الولاية --يضيف البيان-- دعت السيدة كريكو المرأة الريفية الى "الانخراط والمساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات مع مختلف الفاعلين والشركاء في هذا المجال من أجل التخفيف من حوادث حرائق الغابات، على اعتبار أن هذه الحوادث تستهدف مصدر رزقها وتهدد ترقية نشاطاتها وتطورها".

وأشار نفس المصدر ‘لى أن الوزيرة أشرفت على اطلاق حملة لفائدة المرأة الريفية "للتحسيس من أجل الحفاظ على الغابات و تعزيز استغلالها وتنميتها لضمان ديمومتها كمورد هام للنشاطات المصغرة المدرة للدخل"، مؤكدة أن المرأة الريفية "رقم أساسي في معادلة الحفاظ على الغابات من الحرائق ومن الاهمال، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي مصدر رزقها وموطن نشاطاتها ومشاريعها".

وقامت الوزيرة بزيارة الى معرض خاص بمنتجات المرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت، حيث كانت --حسب البيان-- "فرصة لتثمين مجهودات الدولة التي أولت عناية كبيرة للمرأة الريفية".

إقرأ أيضا: كريكو: "اندماج المرأة الريفية في مسعى المحافظة على الغابة مهم لضمان ديمومة نشاطها الفلاحي"

وبهذه المناسبة، ذكرت الوزيرة بالبرنامج الوطني الخاص بالمرأة الريفية والماكثة في البيت، والذي يهدف الى تشجيعها على الانخراط في مسار الانتاج الوطني، مبرزة أن هذا البرنامج الذي أطلق سنة 2021 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سجل "نتائج جد ايجابية".

وأضافت في هذا الشأن أن هذا البرنامج لقي "تجاوبا كبيرا" من قبل النساء اللواتي أبدين اهتمامهن بمختلف التراتيب والاجراءات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة في مجال دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة والمقاولاتية النسوية.

وأشار البيان الى أن الوزيرة قامت أيضا بزيارة مشروع مزرعة بيداغوجية للفروسية العلاجية الموجهة لفائدة الاطفال المصابين باضطرابات التوحد، أين أبدت اعجابها بالمشروع ودعت الى تعميم التجربة عبر التراب الوطني.

آخر تعديل على السبت, 12 أوت 2023 16:00
كلـمات مفتـاحيــة :
السيدة كريكو تدعو المرأة الريفية إلى المساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات
  أدرج يـوم : الخميس, 10 أوت 2023 15:12     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.13

اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب كمتعامل حصري لتموين الخدمات الجامعية بالمواد التي…

23.08.13

ديدوش مختار: رفع العراقيل عن 71 مشروعا سياحيا عبر الوطن

23.08.13

وزارة الداخلية تؤكد على أهمية التدابير الإحترازية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية

23.08.13

مستغانم: مغني التراث العيساوي الشيخ فؤاد بوخدمي في ذمة الله

23.08.13

المغرب: مناهضو التطبيع يستنكرون تمادي المخزن في الهرولة نحو الكيان الصهيوني

23.08.13

تنس/الدورة الدولية ITF-CAT لفئة 14 سنة وأقل/الجدول الزوجي : تتويج الثنائي الجزائري…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.08.11

تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة "السلام" مؤقتا

23.08.09

غابات/عمال موسميون: تثبيت قريبا لأكثر من 3000 عون متعدد المهام

23.08.09

دخول قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس

23.08.12

المجلس الأعلى للقضاء يصادق على مشروع الحركة الخاصة بالقضاة

23.08.09

المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية: الشراكة ضرورية لإنقاذ المؤسسة

23.08.10

النتائج الايجابية المحققة تتطلب تمتين الجبهة الداخلية لاستكمال بناء الجزائر الجديدة