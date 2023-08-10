تعديل توقيت فترة حراسة الشواطئ لضمان سلامة المصطافين

اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب كمتعامل حصري لتموين الخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها -

ديدوش مختار: رفع العراقيل عن 71 مشروعا سياحيا عبر الوطن -

وزارة الداخلية تؤكد على أهمية التدابير الإحترازية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية -

تنس/الدورة الدولية ITF-CAT لفئة 14 سنة وأقل/الجدول الزوجي : تتويج الثنائي الجزائري غولي-ميغاري بالميدالية الذهبية -

بومرداس: زهاء 370 مسجل جديد في غرفة الصناعة التقليدية و الحرف -

بادمينتون/ دورة البرازيل الدولية : تتويج الثنائي الجزائري معمري – مدال بالميدالية الذهبية -

دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة محور لقاء بالجزائر العاصمة -

إطلاق دورة تكوينية حول التسلسل الجيني لفيروسات الانفلونزا وكورونا لفائدة 11 دولة افريقية -

تعليم عالي: تسجيل 234 مشروع جاهز للتحويل الى مؤسسة ناشئة -

تنصيب مراد بلجهام رئيسا جديدا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات -

أدرار: استرجاع نسر من سلالة نادرة كان معروضا للبيع في سوق الحيوانات الأليفة -

القرض الشعبي الجزائري: إمكانية تحويل القروض الكلاسيكية لسكنات الترقوي العمومي إلى تمويلات إسلامية -

الجمعية الانتخابية ل الفاف : تمديد آجال تقديم ملفات الترشح إلى 27 أغسطس الجاري -

ستينية الاستقلال: الساقية فيلم حول مجازر ساقية سيدي يوسف في عرضه الشرفي الأول بالجزائر العاصمة -

رئيس الجمهورية يعزي السيد جو بايدن في ضحايا الحرائق التي اجتاحت جزيرة هاواي الأمريكية -

رئيس الجمهورية يعزي الرئيس شي جين بينغ في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالصين -

دبلوماسيون و باحثون يحذرون من تدهور الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة -

فلسطين: المجتمع الدولي مطالب بالخروج عن صمته حيال جرائم الإعتقال الممارسة من قبل الإحتلال -

الشلف: نجاح أول تجربة لزراعة البن بضواحي بلدية بوزغاية -