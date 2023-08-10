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تعديل توقيت فترة حراسة الشواطئ لضمان سلامة المصطافين

  أدرج يـوم : الخميس, 10 أوت 2023 14:56     الفئـة : مجتمـــع
تعديل توقيت فترة حراسة الشواطئ لضمان سلامة المصطافين

الجزائر - وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، تعليمة الى ولاة الولايات الساحلية ال14 تقضي بتعديل توقيت حراسة الشواطئ من قبل أعوان الحماية المدنية، بتقديمه بساعة في الفترة الصباحية وتأخيره بساعة في الفترة المسائية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الوزارة.

وجاء في البيان: "ضمانا لسلامة المصطافين وحمايتهم من أخطار الغرق في الشواطئ، أبرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الى جميع ولاة الولايات الساحلية ال14 بتعليمة لتعزيز الترتيبات الخاصة بحراسة الشواطئ، سيما بتمديد ساعات الحراسة لأعوان الحماية المدنية من خلال تعديل التوقيت الجاري العمل به بتقديمه بساعة في الفترة الصباحية وتأخيره بساعة في الفترة المسائية".

هذا ويبقى انخراط المواطنين --يضيف البيان "أحسن سبيل لإيقاف سلسلة ضحايا حوادث الغر ق، سيما بالالتزام بالمسؤولية والحيطة وتجنب السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة والمسطحات المائية، فضلا عن الاقتداء بإرشادات السلامة عند ارتياد الواطئ المسموحة".

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تعديل توقيت فترة حراسة الشواطئ لضمان سلامة المصطافين
  أدرج يـوم : الخميس, 10 أوت 2023 14:56     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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