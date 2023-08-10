حوادث الطرقات: وفاة 12 شخصا وجرح 416 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - توفي 12 شخصا وأصيب 416 آخرون، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري، على إثر 348 حادث مرور بالمناطق الحضرية، حسب ما أفاد به، يوم الخميس، بيان لمصالح الأمن الوطني.

و أضاف نفس المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-43) حادث, وكذا انخفاض في عدد الوفيات بـ(-2), وارتفاع في عدد الجرحى بـ(+48).

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و تشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمئة, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار ال24 ساعة.