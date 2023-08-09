كريكو تشارك في الإجتماع الإستثنائي للجنة المرأة العربية

الجزائر- شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الإجتماع الإستثنائي للجنة المرأة العربية لدراسة المواضيع التي سيتم عرضها على أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية.

و في كلمة لها خلال هذا الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر المنصة الرقمية، عرضت الوزيرة التجربة الجزائرية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع المقاولاتية النسوية, مشيرة الى مقترح الجزائر المتعلق بإعداد "خطة عربية لتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء في الوطن العربي حول آليات ادماج المرأة وتمكينها اقتصاديا, سيما المرأة الريفية".

و قالت الوزيرة أنه "في اطار عملنا العربي المشترك, تدعو الجزائر الى تعزيز وتكثيف التعاون بين بلداننا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع المقاولاتية النسوية من خلال اعداد وتجسيد خطة عربية موحدة لتطوير ريادة الأعمال النسوية في المنطقة العربية", مؤكدة استعداد الجزائر "لتقاسم تجربتها في هذا المجال مع باقي الدول العربية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإنجاح مختلف المبادرات النسوية".

اقرأ أيضا : كريكو: "إندماج المرأة الريفية في مسعى المحافظة على الغابة مهم لضمان ديمومة نشاطها الفلاحي" و بنفس المناسبة, أكدت السيدة كريكو أن موضوع ترقية المرأة وتحقيق تمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي "يحظى باهتمام كبير من طرف الدولة الجزائرية, بالنظر الى الجهود المبذولة في هذا المنحى خصوصا في المناطق الريفية".

و أضافت أن الدولة "تنتهج سياسة تشجيعية للابتكار والتشغيل من خلال وضع آليات واعتماد برامج وطنية ذات بعد اقتصادي واجتماعي موجهة لكل المواطنين من أجل توفير التسهيلات والتحفيزات والمرافقة في مجال خلق مشاريع مصغرة ومؤسسات ناشئة وتشجيع النساء حاملات المشاريع على ولوج عالم المقاولاتية".

و في ذات المنحى, ذكرت الوزيرة بالبرنامج الوطني الخاص بالمرأة الريفية والماكثة في البيت، والذي يهدف الى تشجيعها على الانخراط في مسار الانتاج الوطني, مبرزة أن هذا البرنامج الذي أطلق سنة 2021 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سجل "نتائج جد ايجابية".

و ذكرت في هذا الشأن أن هذا البرنامج لقي "تجاوبا كبيرا" من قبل النساء اللواتي أبدين اهتمامهن بمختلف التراتيب والاجراءات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة في مجال دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة والمقاولاتية النسوية.