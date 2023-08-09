الجزائر العاصمة : المصعد الميكانيكي "بور سعيد" يعود حيز الخدمة

و جاء في بيان للمؤسسة: "في إطار تسهيل تنقلات المواطنين, تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها زبائنها الكرام عن عودة خدمة المصعد الميكانيكي الرابط بين بور سعيد ومحطة القطار الجزائر العاصمة, يوم 8 أغسطس 2023".

و فيما يتعلق بساعات العمل, اوضح البيان أنها تمتد من الساعة 6 صباحا الى غاية 19 مساء.