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الجزائر العاصمة : المصعد الميكانيكي "بور سعيد" يعود حيز الخدمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أوت 2023 11:19     الفئـة : مجتمـــع
الجزائر العاصمة : المصعد الميكانيكي &quot;بور سعيد&quot; يعود حيز الخدمة

الجزائر - أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" عن عودة المصعد الميكانيكي الرابط  بين "بور سعيد" ومحطة القطار الجزائر العاصمة، حيز الخدمة.

و جاء في بيان للمؤسسة: "في إطار تسهيل تنقلات المواطنين, تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها زبائنها الكرام عن عودة خدمة المصعد الميكانيكي الرابط بين بور سعيد ومحطة القطار الجزائر العاصمة, يوم 8 أغسطس 2023".

و فيما يتعلق بساعات العمل, اوضح البيان أنها تمتد من الساعة 6 صباحا الى غاية 19 مساء.

آخر تعديل على الأربعاء, 09 أوت 2023 11:46
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الجزائر العاصمة : المصعد الميكانيكي "بور سعيد" يعود حيز الخدمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أوت 2023 11:19     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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