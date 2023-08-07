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مستغانم : إحباط 7 محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 52 شخصا

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 13:33     الفئـة : مجتمـــع
مستغانم : إحباط 7 محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 52 شخصا

مستغانم - تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم من إحباط سبع (7) محاولات للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 52 شخصا، حسبما أفاد به يوم الإثنين بيان لهذه المصالح.

و أوضح المصدر أن العمليات التي تم تنفيذها في إطار المخطط العملياتي للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني على طول الشريط الساحلي داخل قطاع الاختصاص بولاية مستغانم أسفرت عن توقيف 31 مدبر لرحلات الإبحار السري و12 أجنبيا من جنسيات مختلفة.

و تم خلال هذه العمليات حجز 9 قوارب مطاطية وتقليدية الصنع و7 محركات و50 دلو مملوءة بالبنزين و 3 سترات نجاة وجهاز تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس) وبوصلتين, مثلما تم شرحه.

و زيادة على معدات ولوازم الإبحار السري, حجزت ذات المصالح 3 مركبات و32 هاتفا نقالا كان يستعملها المدبرون للتواصل ونقل المرشحين للهجرة غير الشرعية للضفة الأخرى من المتوسط.

و تم، استنادا إلى ذات البيان، إسترجاع مبالغ مالية بالعملة الوطنية قدرها 112.750 دج ومبالغ أخرى بالعملة الأجنبية تقدر ب 2.860 أورو.

و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيقات, كما أشير إليه.

آخر تعديل على الإثنين, 07 أوت 2023 13:37
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مستغانم : إحباط 7 محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 52 شخصا
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 13:33     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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