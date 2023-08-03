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حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 368 آخرين في المناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أوت 2023 15:45     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 368 آخرين في المناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - توفي 14 شخصا وأصيب 368 آخرون, إثر وقوع 291 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يوليو الماضي , حسب ما أفادت به, اليوم الخميس, حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته, أنه "مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-26) حادث, وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-34) جريحا, مع ارتفاع عدد الوفيات بـ (+05) حالة".

ولفت في ذات السياق, إلى أن " أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمئة, نتيجة عدم احترام قانون المرور,عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24 سا".

آخر تعديل على الخميس, 03 أوت 2023 17:12
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حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 368 آخرين في المناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أوت 2023 15:45     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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