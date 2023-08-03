حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 368 آخرين في المناطق الحضرية خلال أسبوع

وأوضح المصدر ذاته, أنه "مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-26) حادث, وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-34) جريحا, مع ارتفاع عدد الوفيات بـ (+05) حالة".
ولفت في ذات السياق, إلى أن " أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمئة, نتيجة عدم احترام قانون المرور,عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".
وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24 سا".