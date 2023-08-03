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موسم الاصطياف: توفير وسائل مكيفة بالشواطئ لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أوت 2023 14:24     الفئـة : مجتمـــع
موسم الاصطياف: توفير وسائل مكيفة بالشواطئ لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر - استفادت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, اليوم الخميس, بشاطئ سيدي فرج (غرب العاصمة) من وسائل مكيفة لتمكينها من التمتع بمياه البحر وحقها في الترفيه خلال موسم الاصطياف.

وخلال زيارتها الى شاطئ سيدي فرج للاطلاع على سير هذه العملية التي انطلقت منذ شهر يونيو الفارط, أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, أن هذه المبادرة شملت عدة شواطئ, وتندرج في اطار استراتيجية القطاع الرامية الى التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية النفسية والاجتماعية والسهر على تعزيز ادماجها في المجتمع.

وأضافت السيدة كريكو أن توفير هذه الوسائل المتمثلة في ممرات مجهزة وكراسي مكيفة بالشواطئ لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف الى تسهيل وصول هذه الفئة الى الشاطئ للاستجمام والتمتع بحقها في الترفيه على غرار باقي فئات المجتمع.

وأشارت الى أن هذه العملية تمت بالتنسيق الفعال بين قطاعي التضامن الوطني والشباب والرياضة والسلطات المحلية, وتدخل في اطار الاتفاقية المبرمة بين القطاعين لتأطير النشاطات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واكتشاف المواهب والقدرات الابداعية لهذه الفئة.

وأضافت السيدة كريكو أن مديريات النشاط الاجتماعي والخلايا الجوارية التابعة للقطاع تسهر بالتنسيق مع  عدد من الجمعيات الناشطة في المجال لمرافقة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الشواطئ في اطار هذه العملية.

ومن جهتها ثمنت بعض الجمعيات هذه المبادرة "الطيبة" لما لها من أثر ايجابي على نفسية الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, حيث تمنحهم فرصة التمتع بمياه البحر, معربة عن أملها في أن تتكثف مثل هذه العمليات خلال موسم الاصطياف.

آخر تعديل على الخميس, 03 أوت 2023 15:49
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موسم الاصطياف: توفير وسائل مكيفة بالشواطئ لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أوت 2023 14:24     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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