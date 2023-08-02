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حادث مرور تمنراست: قافلة تضامنية مع عائلات الضحايا بأولف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أوت 2023 17:19     الفئـة : مجتمـــع
حادث مرور تمنراست: قافلة تضامنية مع عائلات الضحايا بأولف

أدرار - نظم المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأدرار اليوم الأربعاء قافلة تضامنية بدائرة أولف (250 كلم شرق عاصمة الولاية) لفائدة عائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي وقع يوليو المنصرم بتمنراست، حسبما علم لدى المنظمين.

وتضمنت القافلة التي جرى تنظيمها بالتنسيق مع كل من الجمعية الولائية الخيرية ''شباب أدرار'' ومكتب المنظمة الوطنية للوقاية وتسيير المخاطر الكبرى ومكتب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأدرار، توزيع مساعدات إنسانية قوامها 3 طن من المواد الاستهلاكية، مثلما جرى توضيحه.

وتأتي هذه المبادرة كلفتة إنسانية لتعزية ومواساة وجبر خواطر أهالي الضحايا وكذا للتعبير عن تضامن المجتمع المدني معهم والوقوف إلى جانبهم لتقاسم معهم محنتهم في هذا المصاب الأليم، حسبما أشار إليه رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, فريد خليل.

وقد تركت هذه القافلة أثرا إيجابيا في نفوس أهالي الضحايا الذي أعربوا عن امتنانهم العميق لهذه الهبة التضامنية التي ليست غريبة عن قيم الشعب الجزائري.

للتذكير, وقع هذا الحادث المأساوي على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بإقليم ولاية تمنراست، إثر اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي أدرار وتمنراست مخلفا 34 قتيلا و14 جريحا.

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حادث مرور تمنراست: قافلة تضامنية مع عائلات الضحايا بأولف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أوت 2023 17:19     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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