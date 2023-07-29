تعزيز النشاطات التوعوية للوقاية من الغرق في الشواطئ غير المحروسة والمسطحات المائية

ولاحظت الوزارة أنه "بالرغم من العمل الوقائي التوعوي المتواصل منذ انطلاق موسم الاصطياف 2023، تبقى الشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية تحصد أرواح المواطنين خاصة من فئة الشباب".
ودعما لهذه الجهود "الرامية الى الحفاظ على الأرواح، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تقرر ابتداء من اليوم تعزيز النشاطات الجوارية التوعوية عبر كامل ولايات الوطن، وهذا بإشراك فعاليات المجتمع المدني، فضلا عن تنظيم يوم تحسيسي مفتوح بمرافقة نوعية من مختلف وسائل الإعلام بهدف المساهمة في نشر الوعي في أوساط المجتمع، لاسيما فئة الشباب"، يضيف البيان.
للإشارة، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية 10 وفيات غرقا خلال ال24 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي لحالات الغرق إلى 160 منذ بداية موسم الاصطياف في الفاتح يونيو المنصرم.