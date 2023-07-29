Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تعزيز النشاطات التوعوية للوقاية من الغرق في الشواطئ غير المحروسة والمسطحات المائية

  أدرج يـوم : السبت, 29 جويلية 2023 18:42     الفئـة : مجتمـــع
تعزيز النشاطات التوعوية للوقاية من الغرق في الشواطئ غير المحروسة والمسطحات المائية

الجزائر - تقرر ابتداء من اليوم السبت، تعزيز النشاطات الجوارية التوعوية عبر كامل ولايات الوطن للوقاية من الغرق في الشواطئ غير المحروسة والمسطحات المائية، وهذا بإشراك فعاليات المجتمع المدني، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها.

ولاحظت الوزارة أنه "بالرغم من العمل الوقائي التوعوي المتواصل منذ انطلاق موسم الاصطياف 2023، تبقى الشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية تحصد أرواح المواطنين خاصة من فئة الشباب".

ودعما لهذه الجهود "الرامية الى الحفاظ على الأرواح، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تقرر ابتداء من اليوم تعزيز النشاطات الجوارية التوعوية عبر كامل ولايات الوطن، وهذا بإشراك فعاليات المجتمع المدني، فضلا عن تنظيم يوم تحسيسي مفتوح بمرافقة نوعية من مختلف وسائل الإعلام بهدف المساهمة في نشر الوعي في أوساط المجتمع، لاسيما فئة الشباب"، يضيف البيان.

للإشارة، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية 10 وفيات غرقا خلال ال24 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي لحالات الغرق إلى 160 منذ بداية موسم الاصطياف في الفاتح يونيو المنصرم.

كلـمات مفتـاحيــة :
تعزيز النشاطات التوعوية للوقاية من الغرق في الشواطئ غير المحروسة والمسطحات المائية
  أدرج يـوم : السبت, 29 جويلية 2023 18:42     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.30

النيجر: عقوبات و دعوات إلى الإفراج "الفوري" عن الرئيس بازوم

23.07.30

زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين كانت "ناجحة على كل المستويات"

23.07.30

التضخم، البطالة والفساد, ثالوث يخنق الاقتصاد المغربي

23.07.30

الأمن الوطني يحجز أزيد من 79 كلغ من الكوكايين و يوقف 16 شخصا

23.07.30

وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس

23.07.30

نداء إلى التبرع بالدم بمناسبة موسم الاصطياف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.27

"فرانس 24"...القناة الحثالة

23.07.24

حرائق الغابات: رئيس الجمهورية يعزي أسر الضحايا

23.07.26

يوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

23.07.27

اتصالات الجزائر تسجل 800 ألف زبون في خدمة الألياف البصرية المعتمدة على تكنولوجيا "FTTH"

23.07.26

تجارة: السيد زيتوني يشدد على رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة

23.07.28

المؤشرات الاقتصادية الايجابية للجزائر تجعلها بوابة افريقيا ضمن الشراكة الافريقية-الروسية