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وزارة الداخلية تذكر بالإجراءات الواجب التقيد بها للوقاية من مخاطر الحرارة

  أدرج يـوم : السبت, 29 جويلية 2023 15:51     الفئـة : مجتمـــع
وزارة الداخلية تذكر بالإجراءات الواجب التقيد بها للوقاية من مخاطر الحرارة

الجزائر - جددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، تذكير المواطنين بجملة من الإجراءات الواجب التقيد بها للوقاية من مخاطر الحرارة المرتفعة التي تشهدها العديد من مناطق الوطن.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المواطنين إلى اتباع الارشادات والنصائح للوقاية من الحرارة، لا سيما "عدم التعرض المباشر إلى أشعة الشمس، تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة، الإكثار من شرب الماء، مراقبة الأطفال وكبار السن وتقديم السوائل لهم باستمرار وعدم ترك الأطفال داخل السيارة لتجنب حالات الاختناق"، إلى جانب "الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية في الجو الحار وإغلاق الستائر لمنع دخول الحرارة إلى المنزل بغرض الحفاظ على درجة حرارة البيت الداخلية".

وللوقاية من حوادث الغرق، شددت الوزارة على ضرورة "تجنب السباحة في المجمعات المائية والشواطئ غير المحروسة"، داعية الراغبين في التوجه إلى المساحات الغابية الى "عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات بصفة عشوائية وعدم إشعال النار ومواقد الشواء في الغابات أو بالقرب منها بغرض الوقاية من الحرائق".

وخلص البيان إلى أن الحماية المدنية تضع الرقم الأخضر 10.21، فيما تضع المديرية العامة للغابات الرقم 10.70 تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن أي خطر بهدف حماية الأرواح والثروة الغابية، معتبرة أن "تكاتف جهود الجميع كفيل بتجنب الحرائق بكل أنواعها".

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وزارة الداخلية تذكر بالإجراءات الواجب التقيد بها للوقاية من مخاطر الحرارة
  أدرج يـوم : السبت, 29 جويلية 2023 15:51     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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