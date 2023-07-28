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سوناطراك : الشروع في استقبال الأطفال من الولايات الجنوبية في المخيمات الصيفية

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 جويلية 2023 09:19     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - شرعت شركة سوناطراك في استقبال أزيد من 420 طفل من 22 ولاية من ولايات الجنوب في مراكز التخييم والترفيه التابعة لها والمتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن الساحلية, حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للشركة.

وأوضح البيان أن "شركة سوناطراك بادرت ككل موسم اصطياف في تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أطفال المناطق الجنوبية بمختلف مراكز التخييم والترفيه التابعة لها والمتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن الساحلية''.

و أكد ذات المصدر انه تم استقبال أزيد من 420 طفل من 22 ولاية من ولايات الجنوب, حيث ستتكفل المؤسسة بنقلهم عبر شركة الطيران الطاسيلي الفرع التابع لها, فيما سخرت حافلات لتحويلهم إلى مراكز الاصطياف.

'وتندرج هذه المبادرة, حسب البيان, "في إطار برنامج الاصطياف الذي تنظمه سوناطراك في كل سنة لأبناء عمالها, والذي تحرص فيه على تخصيص حصة لأطفال الولايات الجنوبية كتقليد راسخ تعمل على تنفيذه في إطار التزاماتها الاجتماعية بوصفها مؤسسة مواطنة''.

وهيأت لهذه العملية ''كل  ظروف الاستقبال والإيواء'',  وكذا تسطير برنامج ثري يشمل نشاطات ثقافية وترفيهية يشرف عليه مؤطرون ومنشطون في مختلف التخصصات, بالإضافة إلى "أطباء يسهرون على ضمان توفير الشروط الصحية والوقائية''.

و تعد المراكز والمخيمات الصيفية التي توفرها سوناطراك في كل موسم اصطياف, ''فرصة أمام أطفال المناطق الجنوبية البعيدة للتسلية والترفيه'', وكذا ''الاحتكاك وبناء علاقات مع الأطفال القادمين من مختلف مناطق الوطن'', بالإضافة إلى ''التعرف والتمتع بما جادت به الطبيعة من مناظر خلابة بمختلف المناطق السياحية التي تزخر بها الجزائر'', يقول البيان.

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سوناطراك : الشروع في استقبال الأطفال من الولايات الجنوبية في المخيمات الصيفية
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 جويلية 2023 09:19     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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