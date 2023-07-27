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حرائق الغابات: إيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الخميس, 27 جويلية 2023 16:21     الفئـة : مجتمـــع
حرائق الغابات: إيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت

الجزائر - أمر قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت لتورطهم في اندلاع حرائق الغابات بعدة ولايات من الوطن, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية) الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات عبر الوطن, وتبعا لنتائج التحقيقات, تم توقيف 12 مشتبه فيهم".

وأضاف أنه "تم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من نيابات الجمهورية لدى محاكم أميزور, الأخضرية, أقبو, الحروش, القل وتمالوس من أجل معالجتها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص".

وأشار البيان إلى أنه "تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت".

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حرائق الغابات: إيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الخميس, 27 جويلية 2023 16:21     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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