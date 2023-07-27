حرائق الغابات: إيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت

وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية) الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات عبر الوطن, وتبعا لنتائج التحقيقات, تم توقيف 12 مشتبه فيهم".
وأضاف أنه "تم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من نيابات الجمهورية لدى محاكم أميزور, الأخضرية, أقبو, الحروش, القل وتمالوس من أجل معالجتها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص".
وأشار البيان إلى أنه "تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت".