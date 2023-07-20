مراكز تخييم عائلات قطاع التكوين المهني: أزيد من 4450 عائلة معنية بالعملية

تيبازة - كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين ميرابي، اليوم الخميس بتيبازة أن أزيد من 4450 عائلة ستقضي عطلة الصيف بمراكز التخييم التي تنظمها الوزارة بالولايات الساحلية للمرة الثانية على التوالي لصالح عائلات عمال و موظفي القطاع القادمين من الجنوب و من الولايات الداخلية.

واوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقد لمركز التخييم المنظم بمؤسسة التكوين المهني بتيبازة ، أن أزيد من 4450 عائلة قادمة من الجنوب و الولايات الداخلية موزعة على 5 دورات أي بمعدل 890 عائلة في كل دورة، ستستفيد من مبادرة التخييم في طبعتها الثانية لصالح عمال و موظفي القطاع بمختلف ولايات الوطن.

وتتوزع المخيمات التي انطلقت يوم 5 يوليو الجاري، على طول الشريط الساحلي الجزائري ، أي على مستوى جميع المؤسسات التكوينية بالولايات الساحلية ال14, بهدف ضمان أحسن الظروف لعائلات عمال القطاع و توفير لهم سبل قضاء عطلة مريحة تشجيعا لهم على العطاء و الاجتهاد طول الموسم التكويني.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف الى "ترسيخ معاني السياحة الداخلية و التعارف و الاحتكاك بين ابناء الوطن الواحد و تعزيز قيم التآزر و التضامن و التكافل", مشيرا إلى تنظيم نفس المبادرة خلال عطلة الشتاء لصالح العائلات المقيمة بالشمال قصد منحنها فرصة زيارة الجنوب.

وتشمل المبادرة منح إقامة لصالح كل عائلة لمدة 10 أيام ، تنظم خلالها إلى جانب عطلة الاصطياف و الاستجمام ، نشاطات ثقافية و رياضية و ترفيهية لصالح العائلات على مستوى تلك المراكز، استنادا للوزير.

وبولاية تيبازة، سخرت مديرية التكوين و التعليم المهنيين 10 مؤسسات تكوينية تقدر طاقة استيعابها 440 سريرا لإستقبال 441 عائلة خلال الدورات الخمسة المنظمة لصالح العائلات القادمة من ولايات بشار و غرداية و جانت و المنيعة.

وعاين الوزير ميرابي رفقة الأمينة العامة لولاية تيبازة، كريمة مصنوعة, بمركزي تيبازة و عين تاقورايت، ظروف إيواء العائلات ، كما تبادل أطراف الحديث مع عدد من المواطنين المعنيين بالعملية للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم, كما قال.