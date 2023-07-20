Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مراكز تخييم عائلات قطاع التكوين المهني: أزيد من 4450 عائلة معنية بالعملية

  أدرج يـوم : الخميس, 20 جويلية 2023 19:28     الفئـة : مجتمـــع
مراكز تخييم عائلات قطاع التكوين المهني: أزيد من 4450 عائلة معنية بالعملية

تيبازة - كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين ميرابي، اليوم الخميس بتيبازة أن أزيد من 4450 عائلة ستقضي عطلة الصيف بمراكز التخييم التي تنظمها الوزارة بالولايات الساحلية للمرة الثانية على التوالي لصالح عائلات عمال و موظفي القطاع القادمين من الجنوب و من الولايات الداخلية.

واوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقد لمركز التخييم المنظم بمؤسسة التكوين المهني بتيبازة ، أن أزيد من 4450 عائلة قادمة من الجنوب و الولايات الداخلية موزعة على 5 دورات أي بمعدل 890 عائلة في كل دورة، ستستفيد من مبادرة التخييم في طبعتها الثانية لصالح عمال و موظفي القطاع بمختلف ولايات الوطن.

وتتوزع المخيمات التي انطلقت يوم 5 يوليو الجاري، على طول الشريط الساحلي الجزائري ، أي على مستوى جميع المؤسسات التكوينية بالولايات الساحلية ال14, بهدف ضمان أحسن الظروف لعائلات عمال القطاع و توفير لهم سبل قضاء عطلة مريحة تشجيعا لهم على العطاء و الاجتهاد طول الموسم التكويني.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف الى "ترسيخ معاني السياحة الداخلية و التعارف و الاحتكاك بين ابناء الوطن الواحد و تعزيز قيم التآزر و التضامن و التكافل", مشيرا إلى تنظيم نفس المبادرة خلال عطلة الشتاء لصالح العائلات المقيمة بالشمال قصد منحنها فرصة زيارة الجنوب.

وتشمل المبادرة منح إقامة لصالح كل عائلة لمدة 10 أيام ، تنظم خلالها إلى جانب عطلة الاصطياف و الاستجمام ، نشاطات ثقافية و رياضية و ترفيهية لصالح العائلات على مستوى تلك المراكز، استنادا للوزير.

وبولاية تيبازة، سخرت مديرية التكوين و التعليم المهنيين 10 مؤسسات تكوينية تقدر طاقة استيعابها 440 سريرا لإستقبال 441 عائلة خلال الدورات الخمسة المنظمة لصالح العائلات القادمة من ولايات بشار و غرداية و جانت و المنيعة.

وعاين الوزير ميرابي رفقة الأمينة العامة لولاية تيبازة، كريمة مصنوعة, بمركزي تيبازة و عين تاقورايت، ظروف إيواء العائلات ، كما تبادل أطراف الحديث مع عدد من المواطنين المعنيين بالعملية للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم, كما قال.

كلـمات مفتـاحيــة :
مراكز تخييم عائلات قطاع التكوين المهني: أزيد من 4450 عائلة معنية بالعملية
  أدرج يـوم : الخميس, 20 جويلية 2023 19:28     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.21

رئيس الجمهورية يواصل زيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية

23.07.20

الجزائر-تركيا: علاقات متجذرة في التاريخ وشراكة مستدامة ومتكاملة

23.07.20

رئيس الجمهورية في زيارة عمل إلى جمهورية تركيا الشقيقة

23.07.20

مراكز تخييم عائلات قطاع التكوين المهني: أزيد من 4450 عائلة معنية بالعملية

23.07.20

ريغبي / دورة إفريقيا للريغبي السباعي: 12 بلدا من بينهم الجزائر يتنافسون على ثلاث تأشيرات…

23.07.20

جيجل : إستئناف مشروع منفذ الطريق السيار جن جن بجيجل و العلمة بسطيف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.17

السنة الهجرية الجديدة: أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

23.07.18

الانضمام إلى مجموعة بريكس: خبراء يسلطون الضوء على مؤهلات و مزايا الجزائر

23.07.18

تصنيف عدة ولايات في مستوى يقظة "أحمر" الثلاثاء بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

23.07.18

العملاق الصيني في شراكة كبرى مع الجزائر في مشاريع إستراتيجية

23.07.17

يوم الأربعاء 19 جويلية 2023م هو غرة 1445هـ

23.07.17

بكالوريا: 34ر98 بالمائة نسبة نجاح عند أشبال الأمة و 100 بالمائة لدى الشبلات