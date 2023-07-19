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حادث مرور تمنراست : تكفل "كامل" بالضحايا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 18:03     الفئـة : مجتمـــع
حادث مرور تمنراست : تكفل &quot;كامل&quot; بالضحايا

تمنراست- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو اليوم الأربعاء بولاية تمنراست أنه سيتم التكفل بشكل "كامل" بضحايا حادث المرور المروع الذي وقع فجر اليوم بالولاية.

وأوضحت الوزيرة التي كانت مرفوقة بوزير الصحة, عبد الحق سايحي, بعد وقوفهما على الحالة الصحية للمصابين بالمؤسسة العمومية الإستشفائية مصباح بغداد بتمنراست, أنه "وبتعليمات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، سيتم التكفل بالجرحى بشكل كامل".

وأشارت السيدة كريكو الى أنه وفور وقوع الحادث تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث أعطيت تعليمات لتفعيل خلايا التضامن الجوارية من أجل التكفل النفسي بالمصابين وعائلاتهم.

من جهته, أعرب وزير الصحة عن تضامنه "العميق" مع عائلات الضحايا والمصابين، موضحا أن هناك 7 جرحى حاليا بمستشفى تمنراست يتلقون الفحوصات اللازمة وسيتم إجلاء 6 منهم إلى الجزائر العاصمة للتكفل بهم بالنظر إلى تعرضهم لحروق بليغة.

وأكد السيد سايحي بالمناسبة أنه جرى توفير كافة شروط التكفل الطبي بالمصابين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية مصباح بغداد بتمنراست.

و كان الوزيران قدما في وقت سابق تعازي ومواساة رئيس الجمهورية لعائلات الضحايا و الجرحى خلال اطمئنانهما على الحالة الصحية للجرحى بمستشفى المدينة.

للإشارة, فقد وقع هذا الحادث المأساوي على الطريق الوطني رقم 1 إثر اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي أدرار و تمنراست، وخلف 34 ضحية و14 جريحا.

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حادث مرور تمنراست : تكفل "كامل" بالضحايا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 18:03     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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