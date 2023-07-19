معسكر: العثور على حيوان "الزردي" النادر بغابة "مكاكدة"

معسكر- تم العثور على حيوان "الزردي" النادر بغابة "مكاكدة" ببلدية وادي تاغية (ولاية معسكر)، حسبما علم لدى محافظة الغابات.

و ذكرت مصلحة حماية النباتات و الحيوانات بأن هذا النوع من الحيوان المهدد بالانقراض عثر عليه أحد مواطني منطقة "مكاكدة" ببلدية وادي تاغية على مستوى الغابة المذكورة مصابا بكسر في ساقه.

و أشار ذات المصدر إلى أن هذا المواطن سلم الحيوان لمحافظة الغابات التي قامت بنقله إلى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ببلدية عقاز للتكفل الصحي به.

و تمكن فريق من الأطباء البياطرة المختصين العاملين بالمحافظة المذكورة من إجراء عملية جراحية ناجحة للحيوان على مستوى الساق المكسورة, استنادا إلى نفس المصدر الذي أضاف بأنه تعافى و سيتم إطلاقه بغابة "مولاي اسماعيل" ببلدية عقاز.

و يصنف "الزردي" ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية طبقا للمرسوم التنفيذي 12 ـ 235 المؤرخ في 24 مايو 2012.