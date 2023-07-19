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معسكر: العثور على حيوان "الزردي" النادر بغابة "مكاكدة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 14:32     الفئـة : مجتمـــع
معسكر: العثور على حيوان &quot;الزردي&quot; النادر بغابة &quot;مكاكدة&quot;

معسكر- تم العثور على حيوان "الزردي" النادر بغابة "مكاكدة" ببلدية وادي تاغية (ولاية معسكر)، حسبما علم لدى محافظة الغابات.

و ذكرت مصلحة حماية النباتات و الحيوانات بأن هذا النوع من الحيوان المهدد بالانقراض عثر عليه أحد مواطني منطقة "مكاكدة" ببلدية وادي تاغية على مستوى الغابة المذكورة مصابا بكسر في ساقه.

و أشار ذات المصدر إلى أن هذا المواطن سلم الحيوان لمحافظة الغابات التي قامت بنقله إلى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ببلدية عقاز للتكفل الصحي به.

و تمكن فريق من الأطباء البياطرة المختصين العاملين بالمحافظة المذكورة من إجراء عملية جراحية ناجحة للحيوان على مستوى الساق المكسورة, استنادا إلى نفس المصدر الذي أضاف بأنه تعافى و سيتم إطلاقه بغابة "مولاي اسماعيل" ببلدية عقاز.

و يصنف "الزردي" ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية طبقا للمرسوم التنفيذي 12 ـ 235 المؤرخ في 24 مايو 2012.

و أشار ذات المصدر إلى أن هذا الحيوان لم يظهر له أثر منذ عدة سنوات بغابات الولاية باعتباره من الحيوانات النادرة و المهددة بالانقراض.

و يعتبر "الزردي" من الحيوانات الليلية الخجولة. لونه أسود تتوسطه خطوط رمادية و ذيله طويل يساوي حجمه و يكسوه شعر متوسط الكثافة و هو شبيه بالقط نوعا ما.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 جويلية 2023 16:01
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معسكر: العثور على حيوان "الزردي" النادر بغابة "مكاكدة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 14:32     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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