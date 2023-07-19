Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نصاب الزكاة لهذا العام قدر بـ 892500 دج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 09:01     الفئـة : مجتمـــع
نصاب الزكاة لهذا العام قدر بـ 892500 دج

الجزائر - أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، أن نصاب الزكاة للعام الهجري 1444 قدر بـ 892.500 دج، مؤكدة أنها تضع تحت تصرف المواطنين الحسابات البريدية والخدمة الالكترونية لضمان تحصيلها وإيصالها الى مستحقيها.

وأوضح البيان أنه "بمناسبة حلول السنة الهجرية 1445هـ، تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن نصاب الزكاة للعام الهجري 1444 قد قدر بـ 892.500 دج، وهو ما يمثل قيمة عشرين (20) دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن خمسة وثمانين غراما (85 غ) وهو أصل النصاب".

وعليه --يضيف نفس المصدر-- "يجب إخراج ربع العشر أي ما يمثل 2,5% من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام) من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها".

وتضع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت تصرف المواطنين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لدفع زكاتهم مباشرة فيها أو باستخدام تقنية التحويل الإلكتروني عبر الخدمة الإلكترونية "بريدي MOB" "خدمة الزكاة" لضمان تحصيلها وإيصالها الى مستحقيها.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 جويلية 2023 11:35
كلـمات مفتـاحيــة :
نصاب الزكاة لهذا العام قدر بـ 892500 دج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 09:01     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.21

رئيس الجمهورية يواصل زيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية

23.07.20

الجزائر-تركيا: علاقات متجذرة في التاريخ وشراكة مستدامة ومتكاملة

23.07.20

رئيس الجمهورية في زيارة عمل إلى جمهورية تركيا الشقيقة

23.07.20

مراكز تخييم عائلات قطاع التكوين المهني: أزيد من 4450 عائلة معنية بالعملية

23.07.20

ريغبي / دورة إفريقيا للريغبي السباعي: 12 بلدا من بينهم الجزائر يتنافسون على ثلاث تأشيرات…

23.07.20

جيجل : إستئناف مشروع منفذ الطريق السيار جن جن بجيجل و العلمة بسطيف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.17

السنة الهجرية الجديدة: أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

23.07.18

الانضمام إلى مجموعة بريكس: خبراء يسلطون الضوء على مؤهلات و مزايا الجزائر

23.07.18

تصنيف عدة ولايات في مستوى يقظة "أحمر" الثلاثاء بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

23.07.18

العملاق الصيني في شراكة كبرى مع الجزائر في مشاريع إستراتيجية

23.07.17

يوم الأربعاء 19 جويلية 2023م هو غرة 1445هـ

23.07.17

بكالوريا: 34ر98 بالمائة نسبة نجاح عند أشبال الأمة و 100 بالمائة لدى الشبلات