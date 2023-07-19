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السيدة كريكو تشارك المقيمين بدار المسنين بدالي ابراهيم الاحتفال بحلول السنة الهجرية الجديدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 08:05     الفئـة : مجتمـــع
السيدة كريكو تشارك المقيمين بدار المسنين بدالي ابراهيم الاحتفال بحلول السنة الهجرية الجديدة

الجزائر - تقاسمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، مساء اليوم الثلاثاء، مع المقيمين بدار المسنين بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) ومجموعة من الأطفال، أجواء احتفالية نظمت بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة (1445).

ولدى إشرافها على هذه الاحتفالية بحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، أبرزت السيدة كريكو أن "هذه المبادرة تهدف إلى تقاسم الاحتفال مع أمهاتنا وآبائنا المتواجدين بدور المسنين في مثل هذه المناسبات في جو عائلي لإدخال الفرحة في نفوسهم".

ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بالعناية الخاصة التي توليها الدولة للأشخاص المسنين، مشيرة إلى بعض البرامج والتدابير المتخذة بقطاع التضامن الوطني في مجال التكفل والمرافقة النفسية والاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة، سيما، للمقيمين بدور المسنين التابعة للقطاع.

وبدوره، نوه السيد حيداوي بمبادرة وزارة التضامن الوطني بتنظيم هذه الاحتفالية بهدف إدخال الفرحة في نفوس الأشخاص المسنين، مبرزا أهمية هذه الالتفاتة الطيبة الرامية إلى ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

للإشارة فقد تميزت الاحتفالية بتنظيم عدة نشاطات فنية إلى جانب توزيع الهدايا على الأشخاص المسنين.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 19 جويلية 2023 15:18
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السيدة كريكو تشارك المقيمين بدار المسنين بدالي ابراهيم الاحتفال بحلول السنة الهجرية الجديدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 08:05     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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