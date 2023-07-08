الهلال الأحمر الجزائري يعقد جمعيته العامة العادية

و بالمناسبة, أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, أن هذه الجمعية تعد سانحة لإعادة هيكلة تنظيم هذه المنظمة الإنسانية ومراجعة قانونها الأساسي, وهذا لمواكبة التشريعات الوطنية وتماشيا مع التغيرات الحاصلة في العالم.
و في هذا الإطار, تطرقت السيدة حملاوي إلى برنامج عمل الهلال على مدار السنوات المقبلة، والذي يرتكز --كما قالت-- على "تجسيد خطة طموحة لجعل العمل الإنساني والإغاثي أكثر مهنية".
للإشارة، فقد تم على هامش أشغال هذه الجمعية، توقيع اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام).
و بالمناسبة، اعتبر رئيس الهيئة، مصطفى خياطي، أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة "لبنة أولى في بناء صرح التعاون في مجال العمل الإنساني، سواء ما تعلق بالتكفل بالأطفال اليتامى أو بالملفات المرتبطة بالعنف الاجتماعي والإدمان على المخدرات".
و في تصريح للصحافة, نوه ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط, حسام فيصل, بالعمل الذي يقوم به الهلال الأحمر الجزائري في مساعدة الفئات الهشة داخل الوطن وخارجه, مشيرا إلى أن حضوره أشغال هذه الجمعية يهدف الى "تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني".