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وزارة الداخلية تذكر بضرورة حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من الحرائق

  أدرج يـوم : السبت, 08 جويلية 2023 14:01     الفئـة : مجتمـــع
وزارة الداخلية تذكر بضرورة حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من الحرائق

الجزائر - جددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, اليوم السبت, التأكيد على أهمية حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من الحرائق عن طريق اتخاذ سبل الوقاية, مذكرة بقرار منع إشعال النار ومواقد الشواء بالمساحات الغابية من 1 يونيو إلى غاية 31 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في منشور لها, في إطار التحسيس من الأخطار المرتبطة بموسم الاصطياف, أن "تكاتف جهودنا جميعا كفيل بتجنب الحرائق بكل أنواعها هذه السنة", مضيفة أن الوقاية من الحرائق "مسؤولية الجميع".

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت شهر يونيو المنصرم فعاليات تحسيسية جوارية على مستوى كل ولايات الوطن تحت إشراف ولاة الجمهورية، تتواصل نشاطاتها طيلة الموسم, بمشاركة عدد من القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات ذات الصلة وفعاليات المجتمع المدني.

 وتهدف هذه الحملة --حسب الوزارة-- الى "نشر ثقافة الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية من مخاطر الحرائق والتأكيد على أهمية الاقتداء الصارم بالسلوكيات الجيدة وإتباع قواعد الوقاية خلال التواجد بهذه المساحات من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات".

كما تم أيضا تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2023, والمتكونة من ممثلين ل13 وزارة و11 مؤسسة وطنية معنية بحماية الغابات.

وتعمل اللجنة على اعتماد وتحديث خطة المكافحة الوقائية والنشطة ضد حرائق الغابات والطفيليات والأمراض التي تصيب الغابات ووضع برنامج اللجان الولائية لحماية الغابات في بداية كل حملة وكذا القيام بدراسة واستغلال التقييم النهائي على أساس التقارير التي تحال إليها من قبل هذه اللجان عند نهاية الحملة.

آخر تعديل على السبت, 08 جويلية 2023 14:35
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وزارة الداخلية تذكر بضرورة حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من الحرائق
  أدرج يـوم : السبت, 08 جويلية 2023 14:01     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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