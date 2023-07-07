الدرك الوطني بوهران يضع حدا لشبكة إجرامية دولية تمتهن تنظيم رحلات سرية عبر البحر

الجزائر- تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران, من تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تنظيم وتدبير رحلات سرية عن طريق البحر انطلاقا من المغرب, تم على إثرها توقيف 13 شخصا مع حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية, حسب ما أفاد به, اليوم الجمعة, بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تنظيم وتدبير رحلات سرية عن طريق البحر انطلاقا من المغرب مرورا بالجزائر نحو السواحل الإسبانية".

وأضاف البيان أن عناصر هذه الشبكة "كانوا بصدد التحضير لعملية إبحار سري انطلاقا من شواطئ وهران أين أسفرت العملية بعد التحقيقات المعمقة واستفاء جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة من توقيف 13 شخصا, 12 من جنسية أجنبية, و واحد (1) من جنسية جزائرية".

كما تم على إثر ذلك, "حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية تقدر ب205 مليون سنتيم, 350 أورو, 280 درهم مغربي, 11 جواز سفر بالإضافة إلى هواتف نقالة".

وتابع البيان بأنه "سيتم تقديم الأطراف فور الانتهاء من التحقيق من أجل جناية تهريب البشر ضمن جماعة إجرامية منظمة, جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة مقابل منفعة مالية, و جناية تبييض الأموال".