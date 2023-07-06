حيداوي يؤكد على أهمية العمل الجواري لإشراك الشباب في الديناميكية الإجتماعية والإقتصادية

و في تدخل له خلال لقاء جمع المندوبين البلديين للمجلس الأعلى للشباب في ولاية المدية، ألح السيد حيداوي على أهمية العمل الجواري الذي "يجب أن يتم بشكل دائم ومنتظم بالتشاور مع ممثلي الإدارة المحليين ليتمكن هذا العمل من إيجاد حلول لانشغالات وشكاوي المواطنين".

و أشار إلى أن "الاجراءات التي أقرتها الحكومة في مختلف المجالات وفرت ظروفا مواتية لانضمام الشباب إلى برنامج التنمية الاقتصادية للبلد وشجعتهم على الانخراط بشكل أكبر في الحركية الاجتماعية والاقتصادية الحالية".