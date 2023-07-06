حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وجرح 449 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الألعاب الرياضية العربية-2023 /سباحة : صيود يفتك ذهبية 50 متر سباحة فراشة ويحطم الرقم العربي -

الألعاب الرياضية العربية-2023 /سباحة : ميدالية ذهبية للجزائرية آمال مليح في 50 متر سباحة على الظهر -

مولوجي تشرف على تدشين المسرح الجهوي ومعاينة مشاريع قطاع الثقافة بولاية عين الدفلى -

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره البرتغالي للإطمئنان على حالته الصحية -

ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين : ما حدث في جنين مؤلم و إنتهاك للقانون الدولي -

الهلال الأحمر الجزائري يعقد جمعيته العامة العادية -

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران : مناقشة 25 مذكرة تخرج في إطار القرار الوزاري 12-75 -

تعليم عالي : تحديد القواعد العامة المطبقة في عملية التسجيل الأولي -

الموسم الجامعي 2022-2023: مناقشة 1075 مذكرة تخرج وإيداع 800 طلب براءة إختراع -

عطاف يستقبل بطهران من قبل الرئيس الإيراني -

تجدد الإشتباكات بالخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة -

كرة الريشة : الثلاثي الجزائري حامق و مدال و معمري يتأهلون إلى الدور نصف النهائي -

الألعاب الرياضية العربية 2023 / سباحة : إتحاديات عربية ترغب في تنظيم تربصات بالمركز المائي لوهران -

الألعاب العربية-2023/ألعاب القوى : 12 دولة تقاسمت 129 ميدالية وحصة الأسد للجزائر -

وزير الفلاحة يعطي إشارة إنطلاق البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب -

الألعاب الرياضية العربية - 2023 / الكرة الطائرة سيدات : الجزائر تفوز على الأردن (3-0) و تواصل في الصدارة -

توقيع إتفاقية توأمة وصداقة بين ولاية بوجدور ومدن من مقاطعة بارما الإيطالية -

وزارة الداخلية تذكر بضرورة حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من الحرائق -

متعاملون و مختصون يشيدون بالإجراءات التي جسدتها الدولة لدفع الصادرات خارج المحروقات -