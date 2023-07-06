حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وجرح 449 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

و أضاف نفس المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-32) حادث, وكذا انخفاض في عدد الجرحى بـ(-20), وارتفاع في عدد الوفيات بـ(+4).
و تشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 %, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
و في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار ال24 ساعة.