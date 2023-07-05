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أمن ولاية الجزائر : وضع مخطط أمني لضمان نجاح الدورة ال15 للألعاب الرياضية العربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 جويلية 2023 16:43     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا لضمان نجاح الدورة ال 15 للألعاب الرياضية العربية التي ستجري فعالياتها من 5 إلى 15 يوليو الجاري، حسبما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان لذات المصالح.

و أوضح البيان أن هذه الدورة ستعرف حضور ما يقارب 3500 مشارك على مستوى العاصمة, مشيرا إلى أن فعاليات هذه الدورة ستجري على مستوى الجزائر العاصمة, وهران, قسنطينة, عنابة و تيبازة.

و نظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي العربي --يضيف ذات المصدر-- اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة من أجل إنجاح هذه المهمة و "إعطاء صورة مشرفة لبلادنا من خلال ضمان المرافقات الأمنية للمنتخبات والوفود المشاركة وتأمين الإقامات, وكذا تنقلاتهم, تأمين القاعات الرياضية والملاعب, الفضاءات و نقاط تجميع و نقل المناصرين", مشيرا إلى أن العاصمة ستحتضن 11 يوما من هاته التظاهرة ب 16 مركب رياضي.

كما ستتمثل الإجراءات في تأمين مداخل و مخارج المدينة, تنظيم الحركة المرورية, تسهيل السيولة المرورية عبر كافة الطرق, لاسيما تلك المؤدية إلى المنشئات الرياضية, حسب نفس البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 05 جويلية 2023 18:05
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أمن ولاية الجزائر : وضع مخطط أمني لضمان نجاح الدورة ال15 للألعاب الرياضية العربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 جويلية 2023 16:43     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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