أمن ولاية الجزائر : وضع مخطط أمني لضمان نجاح الدورة ال15 للألعاب الرياضية العربية

و أوضح البيان أن هذه الدورة ستعرف حضور ما يقارب 3500 مشارك على مستوى العاصمة, مشيرا إلى أن فعاليات هذه الدورة ستجري على مستوى الجزائر العاصمة, وهران, قسنطينة, عنابة و تيبازة.

و نظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي العربي --يضيف ذات المصدر-- اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة من أجل إنجاح هذه المهمة و "إعطاء صورة مشرفة لبلادنا من خلال ضمان المرافقات الأمنية للمنتخبات والوفود المشاركة وتأمين الإقامات, وكذا تنقلاتهم, تأمين القاعات الرياضية والملاعب, الفضاءات و نقاط تجميع و نقل المناصرين", مشيرا إلى أن العاصمة ستحتضن 11 يوما من هاته التظاهرة ب 16 مركب رياضي.