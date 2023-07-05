بشار: إستئناف نشاط نقل المسافرين عبر قطار "كوراديا" السريع لخط بشار- وهران

بشار - إستؤنف نشاط نقل المسافرين عبر قطار"كوراديا" السريع (ذهابا وإيابا) على مستوى خط بشار- وهران رسميا هذا الأربعاء إنطلاقا من محطة القطار ببشار، وذلك خلال حفل لرحلة ذهاب أشرف عليه كل من و الي بشار محمد السعيد بن قامو والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة عاج بوعوني.

و أوضح في هذا الصدد السيد بوعوني "أن استئناف نشاط هذا الخط للنقل بالسكة الحديدية لهذا النوع من القطارات يأتي بعد تكفل شركتنا بالأعطاب التقنية المسجلة سابقا في هذا النوع من القطارات السريعة والتي توفر للمسافرين أفضل شروط الراحة والأمان". و أشار من جهتهم إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية المتواجدين ببشار بذات المناسبة "أن استئناف نشاط نقل المسافرين بواسطة هذا الصنف من القطارات سيكون له انعكاسا كبيرا بخصوص تدعيم النقل بالسكة الحديدية للمسافرين من الجنوب نحو الشمال ومن الشمال نحو جنوب البلاد".

و للإشارة فإن رحلات قطار"كوراديا" على خط بشار - وهران ذهابا وإيابا قد برمجت خلال الفترة الصيفية على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد والثلاثاء والخميس)، بالإضافة إلى رحلات يومية عبر ذات الخط تضمنها قطارات أخرى.

يذكر أن قطار "كوراديا" هو نوع من القطارات السريعة للخطوط الطويلة هو قطار هجين (ديازال /طاقة كهربائية) والذي تصل سرعته إلى 160 كلم/ساعة، يتكون من 6عربات التي توفر طاقة استيعاب تصل إلى 254 مسافرا من بينهم 60 مسافرا درجة أولى.