Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بشار: إستئناف نشاط نقل المسافرين عبر قطار "كوراديا" السريع لخط بشار- وهران

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 جويلية 2023 16:38     الفئـة : مجتمـــع

بشار - إستؤنف نشاط نقل المسافرين عبر قطار"كوراديا" السريع (ذهابا وإيابا) على مستوى خط بشار- وهران رسميا هذا الأربعاء إنطلاقا من محطة القطار ببشار، وذلك خلال حفل لرحلة ذهاب أشرف عليه كل من و الي بشار محمد السعيد بن قامو والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة عاج بوعوني.

و أوضح في هذا الصدد السيد بوعوني "أن استئناف نشاط هذا الخط للنقل بالسكة الحديدية لهذا النوع من القطارات يأتي بعد تكفل شركتنا بالأعطاب التقنية المسجلة سابقا في هذا النوع من القطارات السريعة والتي توفر للمسافرين أفضل شروط الراحة والأمان".

و أشار من جهتهم إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية المتواجدين ببشار بذات المناسبة "أن استئناف نشاط نقل المسافرين بواسطة هذا الصنف من القطارات سيكون له انعكاسا كبيرا بخصوص تدعيم النقل بالسكة الحديدية للمسافرين من الجنوب نحو الشمال ومن الشمال نحو جنوب البلاد".

و للإشارة فإن رحلات قطار"كوراديا" على خط بشار - وهران ذهابا وإيابا قد برمجت خلال الفترة الصيفية على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد والثلاثاء والخميس)، بالإضافة إلى رحلات يومية عبر ذات الخط تضمنها قطارات أخرى.

يذكر أن قطار "كوراديا" هو نوع من القطارات السريعة للخطوط الطويلة هو قطار هجين (ديازال /طاقة كهربائية) والذي تصل سرعته إلى 160 كلم/ساعة، يتكون من 6عربات التي توفر طاقة استيعاب تصل إلى 254  مسافرا من بينهم 60 مسافرا درجة أولى.

آخر تعديل على الأربعاء, 05 جويلية 2023 21:04
كلـمات مفتـاحيــة :
بشار: إستئناف نشاط نقل المسافرين عبر قطار "كوراديا" السريع لخط بشار- وهران
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 جويلية 2023 16:38     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.08

الألعاب الرياضية العربية 2023-ملاكمة : تأهل ملاكمين جزائريين إثنين للمربع الذهبي

23.07.08

الألعاب الرياضية العربية-2023 /سباحة : الجزائر تتوج بذهبية 200 م 4 مرات حرة ذكور

23.07.08

وقفة تضامنية في كايين للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية

23.07.08

الألعاب الرياضية العربية-2023 /سباحة : رانية نفسي تفوز بذهبية سباق 200 متر متنوع

23.07.08

ألعاب القوى-معاقون (مونديال-2023): 23 رياضيا جزائريا في باريس في مهمة العودة بميداليات

23.07.08

الألعاب العربية الرياضية2023/الكرات الحديدية : تأهل أربعة جزائريين إلى النهائي في اختصاصي…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.03

الألعاب الرياضية العربية- 2023/ ألعاب القوى : البرنامج الكامل للمنافسات

23.07.06

موجة حر مرتقبة يومي الجمعة والسبت بعدة ولايات من الوطن

23.07.03

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية

23.07.04

رئيس الجمهورية يوقع مرسومين رئاسيين للعفو عن محبوسين في جرائم القانون العام

23.07.04

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال61 لعيد الإستقلال والشباب

23.07.03

مشروع قانون منح العقار الاقتصادي: رفع للعراقيل وتكريس تسهيلات وامتيازات جديدة