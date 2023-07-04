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الرئيس الصحراوي يستقبل كريكو في ختام زيارتها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 جويلية 2023 16:26     الفئـة : مجتمـــع
الرئيس الصحراوي يستقبل كريكو في ختام زيارتها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - إستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، مساء أمس الإثنين، وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، في ختام زيارتها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

و قدمت الوزيرة خلال هذا اللقاء للرئيس الصحراوي عرضا موجزا حول أهم نشاطات دائرتها الوزارية اضافة الى تناولها سبل التعاون بين الطرفين في هذا المجال و ذلك بحضور الوزيرة الصحراوية للشؤون الإجتماعية و ترقية المرأة, السيدة أسويلمة بيروك, و الوفد الجزائري المرافق لها.

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كما نظم الرئيس غالي مأدبة عشاء على شرف الوفد الوزاري الجزائري في إطار برنامج الزيارة التضامنية التي خصت بها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة  اللاجئين الصحراويين، سيما منهم الفئات الهشة من ذوي الإحتياجات الخاصة و النساء الصحراويات والمسنين وفئة الطفولة.

آخر تعديل على الخميس, 06 جويلية 2023 18:35
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الرئيس الصحراوي يستقبل كريكو في ختام زيارتها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 جويلية 2023 16:26     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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