الرئيس الصحراوي يستقبل كريكو في ختام زيارتها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

و قدمت الوزيرة خلال هذا اللقاء للرئيس الصحراوي عرضا موجزا حول أهم نشاطات دائرتها الوزارية اضافة الى تناولها سبل التعاون بين الطرفين في هذا المجال و ذلك بحضور الوزيرة الصحراوية للشؤون الإجتماعية و ترقية المرأة, السيدة أسويلمة بيروك, و الوفد الجزائري المرافق لها.
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كما نظم الرئيس غالي مأدبة عشاء على شرف الوفد الوزاري الجزائري في إطار برنامج الزيارة التضامنية التي خصت بها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اللاجئين الصحراويين، سيما منهم الفئات الهشة من ذوي الإحتياجات الخاصة و النساء الصحراويات والمسنين وفئة الطفولة.