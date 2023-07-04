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الذكرى ال61 لعيد الاستقلال : تقليد الرتب لفائدة موظفي الحماية المدنية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 جويلية 2023 15:02     الفئـة : مجتمـــع
الذكرى ال61 لعيد الاستقلال : تقليد الرتب لفائدة موظفي الحماية المدنية

الجزائر- تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تقليد الرتب على أساس الاختيار لفائدة موظفي الحماية المدنية, وهذا خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال61 لاسترجاع السيادة الوطنية, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وخلال اشرافه على هذه الاحتفالية المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب, نوه المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, ب"الجهود المبذولة من طرف السلطات الوصية من اجل النهوض بالقطاع وتحسين ظروف العمل", داعيا الأعوان المستفيدين من الترقية إلى "بذل المزيد من الجهود للمساهمة في تحسين الأداء من أجل ضمان, سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات".

وأوضح المصدر ذاته أن حفل تقليد الرتب شمل "5.424 موظف مستفيد من الترقية الاختيارية".

يذكر أن هذه الاحتفالية التي أقيمت على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء, حضرها المدراء المركزيون وإطارات بالمديرية العامة وكذا الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل", وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 جويلية 2023 16:46
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الذكرى ال61 لعيد الاستقلال : تقليد الرتب لفائدة موظفي الحماية المدنية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 جويلية 2023 15:02     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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