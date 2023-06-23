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حج : وزير الشؤون الدينية والأوقاف يلتقي بأعضاء لجنة الفتوى والإرشاد الديني تحضيرا لأداء الشعائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 جوان 2023 09:14     الفئـة : مجتمـــع
حج : وزير الشؤون الدينية والأوقاف يلتقي بأعضاء لجنة الفتوى والإرشاد الديني تحضيرا لأداء الشعائر

مكة المكرمة (العربية السعودية) - التقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف, السيد يوسف بلمهدي, مساء اليوم الخميس بمكة المكرمة أعضاء لجنة الفتوى والارشاد الديني للبعثة الجزائرية تحضيرا لأداء مناسك الحج.

واعتبر الوزير بالمناسبة هذا اللقاء من بين اللقاءات المحورية في تأطير الحجاج مثمنا الدور الذي قام به كل من المرشدين والمرشدات بالمدينة المنورة ومكة المكرمة من نشاط قوي ومرافقة الحجاج في السعي والطواف.

وقدم الوزير بالمناسبة توجيهات للجنة الفتوى والمرشدين والمرشدات تتعلق بشعائر عرفات ومزدلفة ومنى باعتبارها -كما قال- "من المحطات الكبرى".

وذكر في اطار متصل بتنظيم لقاء آخر مع أعضاء البعثة المتكونة من 865 عضوا و ثالث مع أعضاء الحماية المدنية تتضمن الخطة التي سيتم تبنيها بالمشاعر.

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وذكر من جانب آخر بأن يوم غد الجمعة سيشهد اكبر عملية ترحيل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تضم 2500 حاج .

وكان رئيس لجنة المتابعة لبعثة الحج الجزائرية السيد لخميسي بزاز قد صرح انه وبعد التكفل ب 80 بالمائة من الحجاج بمكة من حيث الإسكان والنقل والاعاشة تستعد البعثة لتصعيد الحجاج إلى المشاعر يوم 8 ذي الحجة 1444 ه/ 2023 م لتأدية مناسك الحج .

واوضح ذات المتحدث بالمناسبة انه تم برمجة زيارات يومية إلى المشاعر للاطلاع على جاهزية اماكن استقبال الحجاج بعرفات و منى من حيث الافرشة وظروف الاعاشة.

واكد في هذا الإطار انه يتم بالتنسيق مع المنظمين بالمشاعر ضبط الأمور تحضيرا إلى النزول بعرفات ثم الاتجاه ليلا إلى مزدلفة وبالتالي إلى منى وهي الأيام التي وصفها -ذات المسؤول- بأشق ايام الحج التي يجب تحملها.

آخر تعديل على الجمعة, 23 جوان 2023 18:58
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حج : وزير الشؤون الدينية والأوقاف يلتقي بأعضاء لجنة الفتوى والإرشاد الديني تحضيرا لأداء الشعائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 جوان 2023 09:14     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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