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إنطلاق حملة وطنية للتحسيس من مخاطر موجات الحر وضربات الشمس

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 14:15     الفئـة : مجتمـــع
إنطلاق حملة وطنية للتحسيس من مخاطر موجات الحر وضربات الشمس

الجزائر- أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الخميس من غابة "بوشاوي" بالجزائر العاصمة, على انطلاق حملة وطنية للتحسيس من مخاطر موجات الحر وضربات الشمس لفائدة كبار السن واصحاب الامراض المزمنة.

واعطت السيدة كريكو اشارة انطلاق قافلة تحسيسية التي تخص ولاية الجزائر في اطار التجسيد الميداني لهذه الحملة التي تنظم بالتنسيق مع قطاع الصحة والمديرية العامة للحماية المدنية والتي ستستمر لغاية انتهاء فصل الصيف.

وفي هذا الصدد, أوضحت الوزيرة أن جميع ولايات الوطن ستحظى بقوافل مماثلة تجوب المناطق النائية والمعزولة لاعطاء النصائح والارشادات الازمة للوقاية من مخاطر ضربات الشمس مشيرة إلى ان هذه القوافل متكونة من 275 خلية جوارية للتضامن تابعة لوكالة التنمية الاجتماعية.

و بالمناسبة, ثمنت السيدة كريكو تخصيص فضاءات لكبار السن بغابة بوشاوي للقيام بعمليات التشجير معتبرة ان ذلك سيعمل على تحسين حالتهم النفسية.

كما اشاد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة, البروفيسور جمال فورار بإجراء مثل هذه الحملة والعمل الجواري لفائدة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة, مذكرا ان قطاعه كان قد اعطى منذ قرابة شهر تعليمات طبية على مستوى الوحدات الصحية بأخذ بعين الاعتبار خطر ضربات الشمس الذي قد يمس كبار السن.

وقدم الرائد رابح بن محيي الدين المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية بدوره شروحات وافية حول كيفية الوقاية من ضربات الشمس مؤكدا ان الحماية المدنية تسهر على القيام بنشاطات تحسيسية عبر التراب الوطني حول الاجراءات الوقائية خاصة على مستوى المخيمات الصيفية والجامعات الصيفية.

و قد تم بالمناسبة إجراء مناورة ميدانية من طرف طبيب مسعف تابع لمصالح الحماية المدنية حول كيفية إنقاذ شخص ضحية لضربة شمس.

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 19:42
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إنطلاق حملة وطنية للتحسيس من مخاطر موجات الحر وضربات الشمس
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 14:15     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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