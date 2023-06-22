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حج 2023: أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين التحقوا بمكة المكرمة

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 11:28     الفئـة : مجتمـــع
حج 2023: أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين التحقوا بمكة المكرمة

مكة المكرمة - اكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بلمهدي بمكة المكرمة ان أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين التحقوا بمكة في انتظار وصول البقية من الموجودين بالمدينة المنورة.

واوضح الوزير يوم امس الاربعاء خلال الاجتماع الأول برؤساء مختلف الفروع للبعثة الجزائرية للحج بمركز مكة المكرمة للوقوف على وضعية الحجاج والتكفل بحضور القنصل العام للجزائر بجدة السيد محمد عالم, أن أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين وصلوا الى مكة اي اكثر من 34 الف في انتظار وصول البقية من الموجودين بالمدينة المنورة.

ووصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالمناسبة وضعية الحجاج الميامين "بالمستقرة" حيث يسعى كل أعضاء البعثة إلى التكفل بهم في جميع المجالات كما لم يتم تسجيل حجاج تائهين.

كما أشار من جهة اخرى إلى وجود حوالي 16 حاج بالعيادة المركزية والمستشفيات السعودية اربع حالات منهم مرضى والبقية عبارة عن فحوصات عادية.

ودعا السيد بلمهدي في هذا الإطار إلى تحسيس الحجاج الميامين حول "خصوصية" هذا الموسم الذي يتميز-حسبه-"بالكثافة في العدد والحرارة المرتفعة" واخد الاحتياطات الازمة لتفادي المشاكل الصحية التي قد تنجر عن ذلك على غرار ضربات الشمس وغيرها.

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 11:33
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حج 2023: أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين التحقوا بمكة المكرمة
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 11:28     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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