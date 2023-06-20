إطلاق حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الإصطياف

الجزائر- تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إطلاق حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الإصطياف تحت شعار "سياقة بأمان، عطلة بسلام".

و بمناسبة إشرافه على إطلاق هذه الحملة، كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, عديل حميميد، عن تسجيل أزيد من 8300 حادث المرور خلال ال4 أشهر الأولى من السنة الجارية تسببت في إصابة أزيد من 11 ألف شخص بجروح ووفاة 1113 آخرين.

و أضاف أنه تم خلال السنة الفارطة تسجيل 22908 حادث مرور على المستوى الوطني خلف وفاة 3409 شخص و إصابة30977 آخرين بجروح متفاوتة, مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل "التحكم الأمثل في هذه الظاهرة ومخلفاتها".

و شدد بالمناسبة على أهمية وضع حيز التنفيذ استراتيجية وطنية وقائية لمواجهة مثل هذه المخاطر, مشيرا الى أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تجسيد معالم هذه الاستراتيجية. كما أبرز السيد حميمد ضرورة خلق "إطار عمل قطاعي مشترك يضم جميع هيئات ومؤسسات الدولة وممثلي المجتمع المدني بهدف إرساء آليات عملياتية ناجعة وفعالة للحد من التبعات الخطيرة لظاهرة حوادث المرور. من جانبها, اعتبرت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق أن هذه الحملة التحسيسية تهدف إلى التقليل من وقوع حوادث المرور وضحاياها خلال موسم الاصطياف وترقية الوعي المروري لدى مستعملي الطريق, بالإضافة إلى نشر الثقافة المرورية المتعلقة باحترام قوانين المرور.

و لهذا الغرض، وضعت المندوبية برامج توعوية خلال موسم الاصطياف لفائدة سائقي السيارات والحافلات والدراجات النارية، لاسيما على مستوى الشواطئ والمحطات البرية والساحات العمومية.