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النقل البحري للمسافرين: الخط وهران-أليكانتي-وهران يعود حيز الخدمة ابتداء من غد الاربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 جوان 2023 15:52     الفئـة : مجتمـــع
النقل البحري للمسافرين: الخط وهران-أليكانتي-وهران يعود حيز الخدمة ابتداء من غد الاربعاء

الجزائر- أفادت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، يوم الثلاثاء في بيان لها، بعودة الخط وهران-أليكانتي-وهران حيز الخدمة ابتداء من غد الاربعاء في رحلة قادمة من اليكانتي باتجاه وهران.

و جاء في البيان "حرصا منها على تلبية متطلبات جاليتنا المقيمة  بالخارج سيما المتواجدة منها بإسبانيا, و من أجل ضمان موسم اصطياف يلبي متطلبات مستعمليها, تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها أن خط وهران-اليكانتي-وهران سيعود للخدمة ابتداء من 21 يونيو 2023 في رحلة قادمة من اليكانتي باتجاه وهران".

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 جوان 2023 19:59
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النقل البحري للمسافرين: الخط وهران-أليكانتي-وهران يعود حيز الخدمة ابتداء من غد الاربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 جوان 2023 15:52     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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