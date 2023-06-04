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أزيد من 800 مترشح من ذوي الإحتياجات الخاصة يجتازون إمتحانات شهادة التعليم المتوسط غدا

  أدرج يـوم : الأحد, 04 جوان 2023 17:29     الفئـة : مجتمـــع
أزيد من 800 مترشح من ذوي الإحتياجات الخاصة يجتازون إمتحانات شهادة التعليم المتوسط غدا

الجزائر- يجتاز 803 مترشح من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، يوم غد الإثنين، إمتحانات شهادة التعليم المتوسط (دورة 2023)، حسب ما أفاد به، يوم الأحد، بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

و أوضح البيان أن عدد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط, بلغ 803 تلميذ, مسجل في المؤسسات المتخصصة وفي الأقسام الخاصة المفتوحة في الوسط المدرسي العادي, مشيرا إلى أن "الوزارة هيأت كل الظروف ليكون المترشحين لهذا الامتحان باختلاف طبيعة إعاقتهم جاهزين تمام الجاهزية, وذلك باتخاذ جملة من التدابير والخدمات التربوية والتعليمية والنفسية تناسب خصوصيتهم".

و ذكر نفس المصدر بأن "القطاع كان قد سطر برنامجا مكيفا مع طبيعة الإعاقة لتحضير المترشحين خلال فترة المراجعة بالمراكز التابعة للقطاع في المرحلة التي سبقت تاريخ الامتحانات, أشرف عليها طاقم بيداغوجي ونفسي متخصص", و وفر خلال فترة المراجعة وطيلة السنة الدراسية "كل التجهيزات والدعائم البيداغوجية الضرورية في العملية التربوية وفق طرق ووسائل مكيفة حسب طبيعة الإعاقة".

آخر تعديل على الأحد, 04 جوان 2023 19:23
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أزيد من 800 مترشح من ذوي الإحتياجات الخاصة يجتازون إمتحانات شهادة التعليم المتوسط غدا
  أدرج يـوم : الأحد, 04 جوان 2023 17:29     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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