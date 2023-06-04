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تربية : مخطط خاص لتأمين الامتحانات النهائية

  أدرج يـوم : الأحد, 04 جوان 2023 15:47     الفئـة : مجتمـــع
تربية : مخطط خاص لتأمين الامتحانات النهائية

الجزائر- وضع جهاز الدرك الوطني, تحسبا لإجراء الامتحانات النهائية لموسم (2022/2023), مخططا خاصا لتأمين مراكز الامتحانات ومحيطها, حسب ما أفاد به, اليوم الأحد, بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن قيادة الدرك الوطني اتخذت جملة من الإجراءات على المستوى الوطني, تهدف إلى "ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية, وهذا عن طريق تكثيف دوريات المراقبة, مع تسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات".

ويشمل هذا المخطط --مثلما أشار إليه البيان-- "انتشار وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة لضمان أمن جواري ناجع وفعال", كما يتمحور حول "تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها, مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها, انطلاقا من مديريات التربية نحو مراكز الامتحانات, ضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية وكذا تأمين نقل أوراق الإجابات انطلاقا من مراكز الامتحانات نحو مراكز التصحيح".

وسترافق هذه العملية نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين, تنفذها الوحدات المتخصصة للدرك الوطني ووحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث.

ويذكر ذات المصدر بأن الرقم الأخضر للدرك الوطني (55-10) يبقى تحت تصرف المواطنين لطلب النجدة والمساعدة والتدخل عند الضرورة, بالإضافة إلى الموقع وصفحة الفيسبوك "طريقي" للاطلاع على حالة الطرق طيلة أيام إجراء الامتحانات.

آخر تعديل على الأحد, 04 جوان 2023 16:38
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تربية : مخطط خاص لتأمين الامتحانات النهائية
  أدرج يـوم : الأحد, 04 جوان 2023 15:47     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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