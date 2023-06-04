Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حج : وصول أول فوج للحجاج الجزائريين إلى مكة المكرمة

  أدرج يـوم : الأحد, 04 جوان 2023 14:30     الفئـة : مجتمـــع
حج : وصول أول فوج للحجاج الجزائريين إلى مكة المكرمة

مكة المكرمة - وصل يوم الأحد أول فوج للحجاج الجزائريين إلى مكة المكرمة قادما من الجزائر العاصمة عبر مطار جدة حيث حظي بإستقبال مميز من طرف أعضاء البعثة وممثلي الخدمة الميدانية السعودية.

و قد استحسن الحجاج هذا الاستقبال المميز الذي انساهم متاعب السفر, مشيدين بالتنظيم المحكم الذي سطرته السلطات الجزائرية لانجاح هذا الموسم وضمان تأدية المناسك على احسن وجه.

و أكد رئيس مركز البعثة الجزائرية بمكة المكرمة السيد محمد الشيخ, "جاهزية كل اللجان من حيث اعداد المكاتب واستقبال الأدوية وتوزيعها على مختلف الفروع الصحية مع تهيئة العيادة المركزية".

و أوضح رئيس البعثة الطبية الدكتور محمود دحمان انه بعد "الاتصال بالسلطات الصحية السعودية ووضع كل الترتيبات الخاصة, تم توزيع الادوية على الفروع والمتدخلين من مختلف الاسلاك التي تعمل بتطبيقات رقمية, تحمل المعلومات الطبية والمتعلقة بالحجاج الميامين".

و كانت مختلف اللجان المكلفة كل واحدة في اختصاصاتها قد عملت بوتيرة متسارعة من اجل ضمان أداء الحجاج الجزائريين مناسكهم في احسن الظروف حيث اكد رئيس لجنة المتابعة السيد لخميسي بزاز بالمدينة المنورة فيما سبق ان "تنظيم الموسم لهذه السنة يفرض تحديات جديدة بسبب العدد الإضافي للحجاج بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والسماح للذين يفوق سنهم ال 65 سنة بالقيام بهذه الشعيرة".

اقرأ أيضا :     كل الوسائل مجندة لضمان التنظيم والمرافقة اللازمة للحجاج الجزائريين

و تحرص لجنة المتابعة على المراقبة المستمرة لعمل الفروع التابعة للمركز بالمدينة المنورة للجان الخدمات الميدانية والإسكان والترحيل والبرمجة الى جانب عمل الوكالات المرافقة للحجاج.

و أبرز من جانبه رئيس وفد الفتوى والإرشاد الديني السيد محمد عزوق "أهمية الفتوى في أداء المناسك حتى يقوم الحاج الجزائري بهذا الركن من اركان الإسلام بشكل صحيح بعد أن تم تكوينه بالمساجد بأرض الوطن".

و ركزت السيدة سميرة ميخالدي مديرة الدراسات رئيسة فرع الإرشاد الديني النسوي على أهمية ارشاد الحاجات سيما المسنات منهن حيث تستدعي مهمة هذا الموسم مجهودات إضافية بحكم عددهن المرتفع.

آخر تعديل على الأحد, 04 جوان 2023 15:35
كلـمات مفتـاحيــة :
حج : وصول أول فوج للحجاج الجزائريين إلى مكة المكرمة
  أدرج يـوم : الأحد, 04 جوان 2023 14:30     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.06.04

الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة و أوسرد و المحبس

23.06.04

بترول: الجزائر تمدد خفض إنتاجها الطوعي ب 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية سنة 2024

23.06.04

ستينية الاستقلال: عرض 16 عملا مسرحيا ابتداء من يوم غد الاثنين

23.06.04

تواصل التنديدات بطرد محاميتين اسبانيتين من العيون المحتلة من قبل المغرب

23.06.04

زيتوني يستقبل كاتبة الدولة الأرجنتينية المكلفة بالشؤون الاقتصادية ووزيرة الصحة

23.06.04

الجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات: دعوة الى الاعتماد على الرقمنة لمواكبة التحولات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.06.01

إنهاء مهام أحمد معبد بصفته واليا لولاية البليدة

23.06.04

إيداع ملفات الترشح للتوظيف برتبة أستاذ مساعد قسم "ب" بداية من يوم غد

23.06.01

شباب ورياضة: رفع التجميد عن المجمع الرياضي بقسنطينة وبرمجته ضمن المخطط الوطني للاستثمار

23.05.29

الفريق أول  السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

23.06.02

وكالة الأنباء الجزائرية : قانون أساسي جديد سيصدر قريبا

23.05.29

الجزائر تحتضن غدا الثلاثاء ملتقى دوليا حول التجربة الجزائرية في نزع الألغام