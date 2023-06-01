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كل الظروف مهيأة لاستقبال الحجاج الجزائريين بالمدينة المنورة

  أدرج يـوم : الخميس, 01 جوان 2023 19:07     الفئـة : مجتمـــع
كل الظروف مهيأة لاستقبال الحجاج الجزائريين بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (البقاع المقدسة) - أكد رئيس مركز المدينة المنورة لبعثة الحج الجزائرية، زهير بودراع، اليوم الخميس، أن كل الظروف مهيأة لاستقبال الحجاج الجزائريين الذين يتوافدون على البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأوضح السيد بودراع في تصريح للبعثة الاعلامية الموفدة إلى البقاع المقدسة، أنه بعد الرحلة التي وصلت صباح اليوم إلى المدينة المنورة وعلى متنها 240 حاجا وعدد من أعضاء البعثة، ستصل مساء نفس اليوم رحلة أخرى قادمة من مطار هواري بومدين الدولي وعلى متنها 326 حاجا، مشيرا الى أنه تم توفير "كل شروط الراحة لحجاجنا الميامين من إقامة ونقل وإطعام ورعاية صحية لتمكينهم من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف".

وأضاف أن البعثة الوطنية لاستقبال الحجاج بجميع فروعها تسهر على استقبال الحجاج وتوجيههم مع الحرص على ضمان الخدمة في تنقلاتهم الميدانية، سواء من المطار إلى الفنادق أو من الفنادق إلى المزارات.

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كل الظروف مهيأة لاستقبال الحجاج الجزائريين بالمدينة المنورة
  أدرج يـوم : الخميس, 01 جوان 2023 19:07     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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