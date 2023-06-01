اليوم العالمي للطفولة: "الحكومة تعمل باستمرار على ضمان حماية حقوق الطفل"

تيبازة - جددت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو خلال إشرافها اليوم الخميس على الاحتفالات الرسمية لليوم العالمي للطفولة التي احتضنتها المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) ، التأكيد على أن الحكومة "تعمل باستمرار على ضمان حماية حقوق الطفل و تجسيدها ميدانيا".

و أوضحت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة المنظمة تحت شعار "طفولة واعية ببيئة آمنة.. مسؤولية الجميع" بحضور الأمين العام لوزارة العدل و ممثلين عن هيئات أممية معتمدة في الجزائر، ورؤساء هيئات دستورية، أن الحكومة "تعكف و تحرص باستمرار على ضمان حقوق الطفل و تجسيدها في الواقع الاجتماعي للوطن".

وقالت أن هذا الحرص "يتجلى من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى ترقية الأوضاع الاجتماعية للأسرة الجزائرية في أول مقام لتمكين الأبناء من العيش في بيئة ملائمة توفر لهم المتابعة الصحية و الهياكل التربوية في كل ربوع الوطن" مبرزة أن الحكومة "تتطلع إلى جزائر يعيش فيها الأطفال في ظروف ترقى بهم إلى تنشئة سوية سعيدة و تضمن لهم مسببات النجاح".

كما يستمد حرص الحكومة من "الرؤية الرشيدة لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، الذي أولى كل العناية و الرعاية للتكفل بحقوق الأطفال على أكمل وجه من خلال توفير أعلى درجات الحماية لحقوق الطفل بتكريسها دستوريا و اعتبارها مسؤولية جماعية"، كما قالت السيدة كريكو.

من جهته، أكد محمد رقاز، الأمين العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام ، عبد الرشيد طبي، ان هذه الاحتفالية "فرصة لتجديد التأكيد على تعزيز آليات حماية حقوق الطفل عن طريق تمتين أواصر النشاط التفاعلي بين جميع المتدخلين بداية من الأسرة و المدرسة و المؤسسات القطاعية المتخصصة و فعاليات المجتمع المدني بهدف المساهمة في تربية سليمة و ضمان مستقبل الأجيال".

ويرى السيد رقاز أن الرهان و التحدي يبقيان قائمان لبلوغ الاهداف المنشودة لاسيما امام استفحال ظاهرة الاستخدام السلبي للتكنولوجيات الحديثة و آثارها على الاطفال, مشددا على ان الجزائر "تبذل مجهودات كبيرة" لحماية الطفل, بداية بمصادقتها على العديد من الاتفاقيات الاممية في المجال و اتخاذها حزمة من التدابير و الاجراءات.

وذكر في هذا الصدد بالضمانات القانونية التي كرسها الدستور الجزائري لتوفير حماية كاملة لحقوق الطفل من خلال قانون حماية الطفل و صندوق النفقة و الاجراءات و التدابير الاخرى التي تحمي الاطفال من كافة اشكال العنف.

وأشار إلى أن الترسانة القانونية في الجزائر استبعدت العقوبات الردعية ضد الأطفال الأقل من 13 سنة و اكتفت بإجراءات تهذيبية ما يجعلها "في مصاف الدول التي تحترم المعايير الدولية في هذا المجال".

و لفت في الأخير إلى أن قطاع القضاء "يعمل دوريا على تحسين كفاءات القضاة بشكل يسمح لهم بمعالجة قضايا استهلاك الاطفال القصر للمخدرات بكل فعالية ".