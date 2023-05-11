البليدة: تدابير استباقية لتشجيع السياحة الجبلية بأعالي الشريعة

البليدة - اتخذت مصالح بلدية الشريعة (أعالي البليدة) جملة من التدابير الاستباقية لتحسين ظروف استقبال الزوار و تشجيع السياحة الجبلية خاصة خلال فصل الصيف، حسبما علم يوم الخميس من هذه الهيئة المنتخبة.

و أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، سمير سماعلية، لوأج أن تشجيعا للسياحة الجبلية بأعالي الشريعة التي تعد قبلة للباحثين عن الهدوء والراحة، تم اتخاذ جملة من التدابير الاستباقية لضمان حسن استقبال الزوار الذين يقصدونها من مختلف الولايات لاسيما المجاورة منها للاستمتاع بالهدوء الذي يسود هذه المنطقة الجبلية الغابية وبمناظرها الطبيعية.

و أضاف أن مصالح البلدية و بمشاركة مؤسستي متيجة نظافة و حدائق شرعت في تنظيم حملات تنظيف واسعة مست مختلف المواقع التي تشهد إقبالا من طرف العائلات، مبديا أسفه لتواصل بعض السلوكيات السلبية من قبل الزوار المتمثلة في التخلص من النفايات بالمحيط الغابي رغم تكثيف الحملات التحسيسية الداعية للمحافظة على البيئة و وضعها بالأماكن المخصصة لها.

و أشار السيد سماعلية إلى قيام المشاركين في هذه العملية بجمع كميات معتبرة من النفايات التي شوهت المواقع الغابية و المتمثلة خاصة في المنتجات المصنوعة من البلاستيك على غرار القارورات و الكؤوس و الصحون البلاستيكية.

و شرعت ذات المصالح أيضا في تنظيف حواف الطرقات و المسالك المؤدية إليها و هي العملية التي تجاوزت نسبة تقدمها 60 بالمائة بهدف إظهار معالم الطريق و تسهيل تنقل الزوار بالإضافة إلى تهيئة الإنارة العمومية و الساحة العمومية و فضاءات الراحة و لعب الأطفال، وفقا لرئيس البلدية.