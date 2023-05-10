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جمارك : جملة من التدابير لتسهيل الإجراءات لفائدة المسافرين خلال موسم الإصطياف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 ماي 2023 15:37     الفئـة : مجتمـــع
جمارك : جملة من التدابير لتسهيل الإجراءات لفائدة المسافرين خلال موسم الإصطياف

الجزائر- أعلنت المديرية العامة للجمارك، يوم الأربعاء في بيان لها، عن جملة من التدابير لتسهيل الإجراءات المطبقة على المسافرين عبر كافة المصالح الجمركية المتواجدة بالمحطات البحرية والمطارات والمعابر الحدودية، لضمان أحسن ظروف لاستقبال المسافرين والجالية الجزائرية تحسبا لموسم الإصطياف المقبل.

و أفاد البيان, انه في إطار التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2023، أقرت المديرية العامة للجمارك جملة من التدابير الرامية إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر كافة المصالح الجمركية المتواجدة بالمحطات البحرية للموانئ، المطارات والمعابر الحدودية البرية، حرصا على ضمان "أحسن ظروف" لاستقبال المسافرين عامة، والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بصفة خاصة.

و تتمثل هذه التدابير في تقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات العبور للمسافرين وتخصيص "الرواق الأخضر" للعائلات، المرضى، كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك دون الإخلال بإجراءات الرقابة التي تكلف الجمارك الجزائرية بتطبيقها وفقا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما.

كما قامت الجمارك بتفعيل خلايا الاستقبال والتوجيه على مستوى مصالحها وتوفير المطويات المتعلقة بالإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين و كذا تفعيل فرق الملاحة الجمركية التي ترافق المسافرين، أثناء الرحلات البحرية، وتعمل على استصدار سندات العبور لدى الجمارك الخاصة بالمركبات لتقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات العبور للمسافرين عند الوصول.

و بخصوص الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل, قامت المديرية العامة للجمارك بتخصيص ركن خاص على واجهة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية(www.douane.gov.dz)، يتضمن كافة المعلومات التي تهم المسافر وإمكانية اكتتاب سند العبور لدى الجمارك بصفة إلكترونية (e-TPD) بالنسبة للمركبات العابرة عبر المراكز الحدودية الجزائرية-التونسية و كذا تحميل استمارة "التصريح بالعملة والأشياء ذات القيمة" مباشرة من الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية.

كم قامت المديرية بوضع في خدمة المسافرين التطبيق الإلكتروني الخاص بالشكاوي عبر الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية, زيادة على إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني عبر العنوان: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.، وكذا حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر".

كما قامت الجمارك بتفعيل الخط الهاتفي المباشر (023.50.12.12) المخصص لإعلام المسافرين خلال موسم الاصطياف, بالإضافة إلى الرقم الأخضر للجمارك الجزائرية "1023".

آخر تعديل على الخميس, 11 ماي 2023 15:38
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جمارك : جملة من التدابير لتسهيل الإجراءات لفائدة المسافرين خلال موسم الإصطياف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 ماي 2023 15:37     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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