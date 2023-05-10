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موسم حج 2023: وزارة الشؤون الدينية تذكر بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل 15 ماي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 ماي 2023 09:11     الفئـة : مجتمـــع
موسم حج 2023: وزارة الشؤون الدينية تذكر بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل 15 ماي

الجزائر - ذكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لعام 2023 بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل 15 ماي الجاري.

وجاء في بيان للوزارة أنها "تذكر كافة المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ / 2023م بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل تاريخ 15 ماي 2023."

وأكدت أنه يتعين على المعنيين "الحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج من مصالح البلدية و التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية و التلقيحات اللازمة، والحصول على الدفتر الصحي و شهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد19 بالإضافة الى شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج".

وأضاف البيان أنه على المواطنين المؤهلين "التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 770.000،00 دج شاملة لتذكرة السفر مرفوقا بجواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 06 أشهر و شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1444هـ / 2023م و شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية" و ذلك "للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ : 600.000،00 دج و وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ : 170.000،00 دج".

كما أشارت الوزارة أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات".

آخر تعديل على الأربعاء, 10 ماي 2023 21:15
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موسم حج 2023: وزارة الشؤون الدينية تذكر بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل 15 ماي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 ماي 2023 09:11     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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