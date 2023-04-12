تنظيم التصفيات النهائية لمسابقة حفظ وترتيل القرآن لأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر - نظمت, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الخاصة بالأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك من أجل انتقاء أربعة فائزين أوائل من بين 14 متسابقا.

ويشارك في هذه المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, منذ بداية شهر رمضان, أطفال من المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني, من مختلف الولايات, من بينهم معاقين بصريا وحركيا وذهنيا وكذا من فئة الطفولة المسعفة.

وحسب القائمين على المسابقة, فإن لجنة التحكيم التي تتشكل من أئمة وأساتذة في تعليم القرآن من قطاع الشؤون الدينية, كلفت بانتقاء الأطفال المشاركين في الطبعة الثالثة من هذه المسابقة, والذي بلغ عددهم الإجمالي 697 طفلا من بينهم 90 مؤهلا شاركوا في التصفيات المحلية على المستوى الولايات, ليتم انتقاء 14 متنافسا للدور النهائي بغية اختيار 4 فائزين أوائل في هذه المسابقة.

وأكد المنظمون أن هذه المسابقة تندرج في إطار برنامج العمل المشترك بين قطاعي التضامن الوطني والشؤون الدينية ضمن النشاطات المبرمجة خلال الشهر الفضيل,

وبهدف اكتشاف مواهب الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال حفظ القرآن وترتيله وتشجيعهم.