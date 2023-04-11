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أسواق التضامن: دعم انخراط المرأة في الانتاج الوطني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 أفريل 2023 19:20     الفئـة : مجتمـــع
أسواق التضامن: دعم انخراط المرأة في الانتاج الوطني

تيزي وزو- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الثلاثاء بتيزي وزو, أن الأسواق التضامنية المفتوحة عبر التراب الوطني تعتبر "دعما لانخراط المرأة في الإنتاج الوطني".

وفي إطار زيارتها إلى الولاية قصد تفقد سير مختلف العمليات التضامنية التي أطلقها القطاع بمناسبة شهر رمضان, بالتنسيق مع القطاعات الأخرى, لاسيما الصحة والتجارة, صرحت السيدة كريكو أن هذه الأسواق التضامنية تشكل فرصة للنساء المنتجات لتسويق منتجاتهن.

وذكرت أن فضاءات البيع المخصصة للمرأة المنتجة "نظمت في إطار برنامج قطاعي مشترك أطلق في فبراير 2021 قصد دعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني", مشيرة إلى "الإقبال الكبير" للمواطنين إلى معارض المرأة المنتجة.

وأبرزت الوزيرة أن "هذه الأسواق التضامنية لعبت دورا مهما في توسيق منتجات هذه الفئة ودعم المرأة الريفية أو الماكثة بالبيت وذلك من أجل بيع منتجاتها".

وكانت زيارة الوزيرة إلى الفضاء المخصص للمرأة المنتجة بسوق التضامن المفتوح بمناسبة الشهر الفضيل بداخل المحطة البرية للمسافرين بوسط الولاية, فرصة لاكتشاف مختلف منتجات المرأة الريفية و الماكثة بالبيت المقترحة للبيع.

ويتعلق الأمر أساسا بمختلف أنواع الكسكسي المصنوع من القمح الكامل و الشعير و غيره والفطائر التقليدية على اختلافها و تنوعها (الثوم و النعناع و البصل ...الخ) و حليب البقر و الماعز الطازج و مشتقاته والخضر المزروعة بطريقة طبيعية و التوابل التقليدية بالإضافة إلى الأواني و الأدوات المصنوعة من الفخار و السلال.

كما حضرت الوزيرة بمركز التسلية العلمية لحفل تسليم الجوائز للفائزين في مسابقة قراءة و حفظ القرآن الكريم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنتمين لولاية تيزي وزو.

و قد حسبما علم بعين المكان فان لجنة التحكيم اختارت اجمالا 8 متنافسين من أصل 27 مشترك في الطبعة الثالثة لهذه المسابقة للمشاركة في النهائي المقرر تنظيمه نهاية الشهر الفضيل بالجزائر العاصمة. من جهة أخرى أعطت السيدة كريكو من مقر الولاية إشارة انطلاق قافلة تحسيسية ضد التبذير الغذائي عبر بعض بلديات الولاية.

كما زارت الوزيرة بالمناسبة مطعمين للرحمة تم افتتاحهما بمناسبة شهر رمضان, الأول بعاصمة الولاية افتتح بمبادرة أحد المحسنين و الثاني بآيت بويحي ببلدية بني دوالة نظمته الجمعية الدينية لزاوية هذه الضاحية بالتنسيق مع لجنة القرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
أسواق التضامن: دعم انخراط المرأة في الانتاج الوطني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 أفريل 2023 19:20     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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